https://sarabic.ae/20250505/أردوغان-الحديث-مع-ترامب-كان-مثمرا-وتناول-مواضيع-متنوعة-1100193381.html
أردوغان: الحديث مع ترامب كان مثمرا وتناول مواضيع متنوعة
أردوغان: الحديث مع ترامب كان مثمرا وتناول مواضيع متنوعة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، كانت بناءة وتناولت مجموعة من المواضيع، ومن بينها الوضع... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب أردوغان على منصة "إكس": "كانت المحادثة الهاتفية اليوم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صديقي العزيز دونالد ترامب، مثمرة للغاية وشاملة وودية".وتابع البيان: "أكدنا مع السيد ترامب رغبتنا في تحسين العلاقات بين تركيا وأمريكا، وخاصة في مجال صناعة الدفاع والتجارة".وقال أردوغان إنه أبلغ الزعيم الأمريكي أنه يقدر بشدة "جهود الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات والحروب المستمرة في عالمنا" مؤكدا له أن تركيا مستعدة "لتقديم الدعم اللازم لإرساء السلام والاستقرار والهدوء" في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في أوكرانيا، معربا عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250505/أردوغان-يعلن-دعمه-لنهج-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100188605.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: الحديث مع ترامب كان مثمرا وتناول مواضيع متنوعة
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، كانت بناءة وتناولت مجموعة من المواضيع، ومن بينها الوضع في أوكرانيا.
وكتب أردوغان على منصة "إكس": "كانت المحادثة الهاتفية اليوم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صديقي العزيز دونالد ترامب، مثمرة للغاية وشاملة وودية".
وتابع: "ناقشنا الوضع الإنساني المتدهور في غزة وسوريا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتجارة العالمية، والمفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا، والعديد من القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى".
وتابع البيان: "أكدنا مع السيد ترامب رغبتنا في تحسين العلاقات بين تركيا وأمريكا، وخاصة في مجال صناعة الدفاع والتجارة".
وقال أردوغان إنه أبلغ الزعيم الأمريكي أنه يقدر بشدة "جهود الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات والحروب المستمرة في عالمنا" مؤكدا له أن تركيا مستعدة "لتقديم الدعم اللازم لإرساء السلام والاستقرار والهدوء" في المنطقة.
وأضاف أردوغان: "قلت إنني سأكون سعيدًا جدًا باستقبال صديقي العزيز في تركيا في أقرب وقت ممكن، ودعانا لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. آمل أن ألتقي بصديقي ترامب قريبًا، وأتمنى أن يكون لقاؤنا مفيدًا لبلدينا".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في أوكرانيا، معربا عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا.