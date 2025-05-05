https://sarabic.ae/20250505/أردوغان-يعلن-دعمه-لنهج-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100188605.html
أردوغان يعلن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أردوغان يعلن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في أوكرانيا، معربا عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T16:01+0000
2025-05-05T16:01+0000
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية والعالمية".وأوضح البيان أن أردوغان أعرب عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحروب مشيدا بعملية التفاوض مع إيران والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه يمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع (بين ترامب وبوتين) في حال استعداد الطرفين وموافقتهما. تركيا لديها بالفعل خبرة في استضافة المحادثات الروسية الأمريكية".خبير عسكري تركي: أوكرانيا ستضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضاتأردوغان: نحن على تفاهم وتواصل مع بوتين وترامب بشأن سوريا
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أردوغان يعلن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في أوكرانيا، معربا عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية والعالمية".
وتابع البيان: "قال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية".
وأوضح البيان أن أردوغان أعرب عن دعمه لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحروب مشيدا بعملية التفاوض مع إيران والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي تركي، بأن أنقرة مستعدة لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا وافق الطرفان.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه يمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع
(بين ترامب وبوتين) في حال استعداد الطرفين وموافقتهما. تركيا لديها بالفعل خبرة في استضافة المحادثات الروسية الأمريكية".