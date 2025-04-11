https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-نحن-على-تفاهم-وتواصل-مع-بوتين-وترامب-بشأن-سوريا-1099453536.html
أردوغان: نحن على تفاهم وتواصل مع بوتين وترامب بشأن سوريا
أردوغان: نحن على تفاهم وتواصل مع بوتين وترامب بشأن سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن أنقرة على اتصال مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، بما في ذلك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T13:40+0000
2025-04-11T13:40+0000
2025-04-11T13:40+0000
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وقال الرئيس التركي، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نحن دولة تسترشد بالمبادئ في سياستها الخارجية، لا بالنوايا الخفية. ونحن على تفاهم وحوار مع ترامب وبوتين المحترمين بشأن قضية وحدة الأراضي السورية".وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.وقال كوروغلو لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نتوقع وجود نية (لزيارة أردوغان لسوريا). لكن لا توجد مواعيد مُعلنة حاليًا. نتوقع أن تكون في المستقبل القريب. أعتقد أن الإدارة الرئاسية ستُعلن عنها. سنُبلغكم فور الإعلان عنها".وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا.في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديوالرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
https://sarabic.ae/20250204/أردوغان-سنرفع-العلاقات-مع-سوريا-إلى-المستوى-الاستراتيجي-1097479420.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
أردوغان: نحن على تفاهم وتواصل مع بوتين وترامب بشأن سوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن أنقرة على اتصال مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، بما في ذلك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في سوريا.
وقال الرئيس التركي، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نحن دولة تسترشد بالمبادئ في سياستها الخارجية، لا بالنوايا الخفية. ونحن على تفاهم وحوار مع ترامب وبوتين المحترمين بشأن قضية وحدة الأراضي السورية".
وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وبدوره، صرح رئيس البعثة الدبلوماسية التركية في سوريا، والقائم بالأعمال التركي في دمشق برهان كوروغلو، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة سوريا، وربما تتم الزيارة في المستقبل القريب.
وقال كوروغلو لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نتوقع وجود نية (لزيارة أردوغان لسوريا). لكن لا توجد مواعيد مُعلنة حاليًا. نتوقع أن تكون في المستقبل القريب. أعتقد أن الإدارة الرئاسية ستُعلن عنها. سنُبلغكم فور الإعلان عنها".
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا.