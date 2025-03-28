https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-أردوغان-مسألة-استئناف-مبادرة-البحر-الأسود-والوضع-في-سوريا-1099032515.html

الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سوريا

الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف "مبادرة البحر الأسود" والوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تقييمه للتقدم المحرز في الحوار مع الولايات المتحدة... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T10:57+0000

2025-03-28T10:57+0000

2025-03-28T10:57+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتبادل الرئيس الروسي تقييماته لتقدم الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع الأوكراني، وتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، وتم التنويه للطبيعة البناءة للاتصالات على أعلى المستويات والمستويات الأخرى".وناقش الرئيسان، على وجه الخصوص، نتائج المشاورات الأخيرة بين مجموعات الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض.يشار إلى أن الرئيس الروسي، لفت الانتباه إلى محاولات كييف المستمرة لمهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية. وناقش بوتين وأردوغان أيضًا مسألة استئناف مبادرة البحر الأسود للملاحة الآمنة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.وجاء في البيان: "جرى تبادل وجهات النظر أيضًا بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود بشأن الملاحة الآمنة وإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، والتي تم التوصل إليها أصلاً في يوليو/ تموز 2022 من خلال وساطة تركيا والأمانة العامة للأمم المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذها فعليًا أبدًا". وجاء في البيان أن "أردوغان أكد أن تركيا تولي أهمية للتعاون مع روسيا بشأن القضية السورية، وأنه من المهم لتركيا وروسيا العمل معا، لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا على أساس وحدة أراضيها". وشدد البيان على أن تركيا وروسيا، "يمكنهما العمل معا، للقضاء على الجهود الرامية إلى تعطيل وحدة سوريا، وتأجيج التمييز العرقي والطائفي، ورفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل".وأكد أردوغان أن موارد سوريا، يجب أن تكون تحت تصرف الإدارة السورية، مشددا على استقرار سوريا، والعمل على أن لا تعود مقرا للمنظمات الإرهابية.تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول بسبب الاحتجاجات المنددة باعتقال إمام أوغلو

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