https://sarabic.ae/20250505/اجتماع-ثلاثي-لدعم-الجالية-السودانية-في-ليبيا-وتنظيم-العودة-الطوعية-1100187548.html
اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية
اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية
سبوتنيك عربي
عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "ليبيا أوبزرفر" بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية.وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية الليبية والسودانية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة، مع التركيز على تذليل العقبات الإجرائية وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان".وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية
عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا وتنظيم برامج المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية.
ونقل موقع
"ليبيا أوبزرفر" بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية الليبية والسودانية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة، مع التركيز على تذليل العقبات الإجرائية وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان".
وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة
الأنباء السودانية (سونا).
وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.
وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".