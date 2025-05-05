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نبض افريقيا
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اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية
اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية
سبوتنيك عربي
عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T15:00+0000
2025-05-05T15:00+0000
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ونقل موقع "ليبيا أوبزرفر" بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية.وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية الليبية والسودانية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة، مع التركيز على تذليل العقبات الإجرائية وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان".وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".
https://sarabic.ae/20250504/هل-يدخل-السودان-مرحلة-التقسيم-مع-اقتراب-تشكيل-حكومتين-في-البلاد؟-1100162279.html
https://sarabic.ae/20250428/بسبب-مسيرات-استراتيجية-السودان-يستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الصينية-1099952332.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار

اجتماع ثلاثي لدعم الجالية السودانية في ليبيا وتنظيم العودة الطوعية

15:00 GMT 05.05.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا وتنظيم برامج المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية.
ونقل موقع "ليبيا أوبزرفر" بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية الليبية والسودانية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة، مع التركيز على تذليل العقبات الإجرائية وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.
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أمس, 19:13 GMT
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان".
طائرة مسيرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
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28 أبريل, 06:54 GMT
وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.
وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".
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