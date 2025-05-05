https://sarabic.ae/20250505/اعتراض-10-طائرات-مسيرة-كانت-متجهة-إلى-موسكو-من-أنحاء-مختلفة-1100195171.html
اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة
اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T23:47+0000
2025-05-05T23:47+0000
2025-05-05T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
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موسكو –سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة 10 طائرات مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة".وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة العاصمة، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250505/الدفاعات-الروسية-تصد-هجوما-شنته-أربع-مسيرات-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو--1100164451.html
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة
أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.
موسكو –سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي
التابعة 10 طائرات مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة".
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة العاصمة، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.
تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.