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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250505/اعتراض-10-طائرات-مسيرة-كانت-متجهة-إلى-موسكو-من-أنحاء-مختلفة-1100195171.html
اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة
اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T23:47+0000
2025-05-05T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
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موسكو –سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة 10 طائرات مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة".وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة العاصمة، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250505/الدفاعات-الروسية-تصد-هجوما-شنته-أربع-مسيرات-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو--1100164451.html
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة

اعتراض 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو من أنحاء مختلفة

23:47 GMT 05.05.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.
موسكو –سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة 10 طائرات مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة".
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة العاصمة، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.
تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تصد هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو
03:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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