https://sarabic.ae/20250505/الدفاعات-الروسية-تصد-هجوما-شنته-أربع-مسيرات-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو--1100164451.html
الدفاعات الروسية تصد هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو
الدفاعات الروسية تصد هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بودولسك الحضرية صدت هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T03:32+0000
2025-05-05T03:32+0000
2025-05-05T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
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موسكو –سبوتنيك. وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام"، "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجوما شنته أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو ".وأعلنت الدفاع الروسية يوم أمس الأحد أن ضربات قواتها أصابت قاذفة صواريخ لنظام "نيبتون" الأوكراني المضاد للسفن، ومرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومنشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250504/إصابة-مدني-واحد-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1100163554.html
موسكو
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أخبار أوكرانيا, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
أخبار أوكرانيا, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
الدفاعات الروسية تصد هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة بودولسك الحضرية صدت هجوما شنته أربع مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو، وأن والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.
موسكو –سبوتنيك. وكتب سوبيانين في حسابه على "تليغرام"، "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجوما شنته أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو ".
وأضاف أنه "وفقا للبيانات الأولية، لم تسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام". مؤكدا أن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث".
وأعلنت الدفاع الروسية يوم أمس الأحد أن ضربات قواتها أصابت قاذفة صواريخ
لنظام "نيبتون" الأوكراني المضاد للسفن، ومرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية ومنشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.