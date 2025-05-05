https://sarabic.ae/20250505/انسحاب-الجيش-السوداني-من-النهود-وسيطرة-الدعم-السريع-على-الخوي-بكردفان-وسط-تفاقم-الأزمة-الإنسانية-1100165328.html

انسحاب الجيش السوداني من النهود وسيطرة "الدعم السريع" على الخوي بكردفان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

انسحاب الجيش السوداني من النهود وسيطرة "الدعم السريع" على الخوي بكردفان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

سبوتنيك عربي

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان أن "قواتها حققت انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان"، ومن جهته، قال مصدر عسكري سوداني إن "الجيش أخلى... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T05:51+0000

2025-05-05T05:51+0000

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انسحاب الجيش السوداني من النهود وسيطرة "الدعم السريع" على الخوي بكردفان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية سبوتنيك عربي انسحاب الجيش السوداني من النهود وسيطرة "الدعم السريع" على الخوي بكردفان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان ، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخليا ليصل إلى 12.7 مليون شخص.وقلل في الوقت نفسه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، من هذه السيطرة على المدينة، في ظل الخطط التي تسير عليها قوات الجيش، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تأثير استراتيجي في الميدان على هذا المحور من المعارك".الاتحاد الأفريقي يرفع عقوباته عن الغابون ويعيدها لعضويتهأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.كان قائد الحرس الجمهوري في الغابون، الجنرال أوليغي أنغيما، قاد انقلابا على نظام الرئيس بونغو في 30 أغسطس/ آب 2023، بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي جرت في 26 أغسطس 2023، التي أعلن فيها فوز بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.وفي اليوم نفسه، عيّنت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب، بريس أوليغي أنغيما، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2025.وجاء قرار الاتحاد الأفريقي عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خُصص لتقييم المرحلة الانتقالية في الغابون، وأجمع الأعضاء الـ15 على أن السلطات الانتقالية أنجزت تقدما ملموسا في مسار استعادة النظام الدستوري.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "السلطات قامت بإجراء انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، وهي خطوة مهمة بعد الانقلاب العسكري، مما ساهم في تحسين العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون بين الغابون ودول القارة في المجالات المختلفة".مصر تهدر فرصة جديدة للتأهل بالتعادل مع زامبيا وسيراليون تفوز على تنزانيا وتقترب من التأهل لدور الثمانية لبطولة أفريقيا للشبابأهدر منتخب مصر للشباب فرصة أخرى للتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر بالتعادل مع منتخب زامبيا بدون أهداف، لكن المنتخب المصري رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما حصلت زامبيا على النقطة الثانية لها وتحتل المركز الرابع.وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب سيراليون الفوز الثاني له، وهذه المرة على حساب منتخب تنزانيا 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.وتنتظر المجموعة الثانية بالبطولة مواجهات قوية، إذ يلعب الخاسران في المجموعة تونس وكينيا، بينما ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة بين أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، إذ تلعب نيجيريا امام المغرب في منافسة على قمة المجموعة .واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "لم يعد هناك فرصة للتأهل سوى الفوز على تنزانيا في المباراة الأخيرة، لكنه بذلك يختار الطريق الأصعب حال تأهله في المركز الثاني أو الثالث، مما يهدد حلم "الفراعنة" بالتأهل لكأس العالم للشباب لكرة القدم".

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