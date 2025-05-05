https://sarabic.ae/20250505/ماذا-لو-لم-تهزم-النازية-هكذا-سيكون-مصير-أفريقيا-1100182439.html
ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا
ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان، " ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا". 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:30+0000
2025-05-05T12:30+0000
2025-05-05T12:30+0000
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الجيش الروسي
الجيش السوفيتي
الاتحاد السوفيتي
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100181867_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ac6c70aacd71dd40663f09486b24f23.jpg
ويستعرض الفيديو كابوسًا تاريخيًا كان من الممكن أن يصبح واقعاً، فيما لو وقعت أفريقيا في قبضة النازية، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن "تُباد وتُستعبد شعوب، ثقافات تُمحى، وهويات تُسحق، تجارب عنصرية، تعقيم قسري، وقمع لا يعرف الرحمة".وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفييتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
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2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الجيش السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الجيش السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان، " ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا".
ويستعرض الفيديو كابوسًا تاريخيًا كان من الممكن أن يصبح واقعاً، فيما لو وقعت أفريقيا في قبضة النازية، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن "تُباد وتُستعبد شعوب، ثقافات تُمحى، وهويات تُسحق، تجارب عنصرية، تعقيم قسري، وقمع لا يعرف الرحمة".
وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفييتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.