ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250505/ماذا-لو-لم-تهزم-النازية-هكذا-سيكون-مصير-أفريقيا-1100182439.html
ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا
ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان، " ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا". 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:30+0000
2025-05-05T12:30+0000
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الجيش الروسي
الجيش السوفيتي
الاتحاد السوفيتي
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100181867_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ac6c70aacd71dd40663f09486b24f23.jpg
ويستعرض الفيديو كابوسًا تاريخيًا كان من الممكن أن يصبح واقعاً، فيما لو وقعت أفريقيا في قبضة النازية، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن "تُباد وتُستعبد شعوب، ثقافات تُمحى، وهويات تُسحق، تجارب عنصرية، تعقيم قسري، وقمع لا يعرف الرحمة".وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفييتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100181867_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_3eb9c809e753c86cf2c81f8339a6e8d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الجيش السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الجيش السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا

12:30 GMT 05.05.2025
© Sputnikتصوّر مرعب لعالم بديل... ماذا لو لم توقف القوات السوفيتية الفاشية قبل 80 عاماً؟
تصوّر مرعب لعالم بديل... ماذا لو لم توقف القوات السوفيتية الفاشية قبل 80 عاماً؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان، " ماذا لو لم تهزم النازية... هكذا سيكون مصير أفريقيا".
ويستعرض الفيديو كابوسًا تاريخيًا كان من الممكن أن يصبح واقعاً، فيما لو وقعت أفريقيا في قبضة النازية، حيث توقع الذكاء الاصطناعي أن "تُباد وتُستعبد شعوب، ثقافات تُمحى، وهويات تُسحق، تجارب عنصرية، تعقيم قسري، وقمع لا يعرف الرحمة".
وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفييتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала