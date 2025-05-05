https://sarabic.ae/20250505/نائب-المبعوث-الروسي-محادثات-التطبيع-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-تتجاوز-بكثير-الصراع-في-أوكرانيا-1100164022.html
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T01:57+0000
2025-05-05T01:57+0000
2025-05-05T01:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "أعتقد أننا في بداية هذه العملية، وهي عملية بالغة الأهمية".وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".وأكد "أعتقد أن هذا هو الرأي السائد بين شركائنا الذين نناقش معهم هذه الأمور".
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "أعتقد أننا في بداية هذه العملية
، وهي عملية بالغة الأهمية".
وأضاف، "إن الجهود الروسية الأمريكية للتطبيع أكبر بكثير من مفاوضاتنا بشأن الحل المحتمل للأزمة الأوكرانية".
وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.
وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".
وأكد "أعتقد أن هذا هو الرأي السائد بين شركائنا الذين نناقش معهم هذه الأمور".