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مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
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كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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صدى الحياة
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "أعتقد أننا في بداية هذه العملية، وهي عملية بالغة الأهمية".وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".وأكد "أعتقد أن هذا هو الرأي السائد بين شركائنا الذين نناقش معهم هذه الأمور".
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا

01:57 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "أعتقد أننا في بداية هذه العملية، وهي عملية بالغة الأهمية".
وأضاف، "إن الجهود الروسية الأمريكية للتطبيع أكبر بكثير من مفاوضاتنا بشأن الحل المحتمل للأزمة الأوكرانية".
وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو
أمس, 15:18 GMT
وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".
وأكد "أعتقد أن هذا هو الرأي السائد بين شركائنا الذين نناقش معهم هذه الأمور".
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