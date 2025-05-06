https://sarabic.ae/20250506/المغرب-هزة-بقوة-46-درجة-تضرب-نواحي-مراكش-1100214808.html
المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش
المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش
سبوتنيك عربي
أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر، بجهة مراكش آسفي بالمغرب. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة القوية تم تسجيلها على بُعد 32 كيلومترا جنوب غرب مشور القصبة بجهة مراكش-آسفي، وذلك عند الساعة 12:22 زوالا (بتوقيت المغرب).وأكدت الصحيفة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراكش والنواحي قد تفاعلوا مع الهزة الأرضية، حيث أكد العديد منهم الشعور بالهزة القوية.وتعرض المغرب لزلزال مدمر، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.
https://sarabic.ae/20240430/مئات-الأسر-المغربية-في-مناطق-الزلزال-تنتظر-الصيف-الأصعب--وظروف-قاسية-تزيد-المعاناة-صور-1088409070.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال
المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش
أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر، بجهة مراكش آسفي بالمغرب.
وأفادت صحيفة
"هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة القوية تم تسجيلها على بُعد 32 كيلومترا جنوب غرب مشور القصبة بجهة مراكش-آسفي، وذلك عند الساعة 12:22 زوالا (بتوقيت المغرب).
وأكدت الصحيفة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراكش والنواحي قد تفاعلوا مع الهزة الأرضية، حيث أكد العديد منهم الشعور بالهزة القوية.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر
، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.