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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
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بيارق النصر
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش
المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش
سبوتنيك عربي
أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر، بجهة مراكش آسفي بالمغرب. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة القوية تم تسجيلها على بُعد 32 كيلومترا جنوب غرب مشور القصبة بجهة مراكش-آسفي، وذلك عند الساعة 12:22 زوالا (بتوقيت المغرب).وأكدت الصحيفة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراكش والنواحي قد تفاعلوا مع الهزة الأرضية، حيث أكد العديد منهم الشعور بالهزة القوية.وتعرض المغرب لزلزال مدمر، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.
https://sarabic.ae/20240430/مئات-الأسر-المغربية-في-مناطق-الزلزال-تنتظر-الصيف-الأصعب--وظروف-قاسية-تزيد-المعاناة-صور-1088409070.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال

المغرب... هزة بقوة 4.6 درجة تضرب نواحي مراكش

13:43 GMT 06.05.2025
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo
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أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر، بجهة مراكش آسفي بالمغرب.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة القوية تم تسجيلها على بُعد 32 كيلومترا جنوب غرب مشور القصبة بجهة مراكش-آسفي، وذلك عند الساعة 12:22 زوالا (بتوقيت المغرب).
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة.. صور
30 أبريل 2024, 15:50 GMT
وأكدت الصحيفة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراكش والنواحي قد تفاعلوا مع الهزة الأرضية، حيث أكد العديد منهم الشعور بالهزة القوية.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ"الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.
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