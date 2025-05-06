https://sarabic.ae/20250506/بغداد-تتمسك-باستيراد-الغاز-من-طهران-رغم-العقوبات-الأمريكية-1100213681.html

بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية

بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أصبح استيراد الغاز والكهرباء من إيران مهمة شاقة للحكومة العراقية، بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي كانت تسمح لبغداد بالتعامل مع طهران، دون الوقوع تحت طائلة... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T13:22+0000

2025-05-06T13:22+0000

2025-05-06T13:22+0000

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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية سبوتنيك عربي بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية

وترى الحكومة العراقية هذا التوجه ضروريا، خاصة في السياق الفني والاقتصادي، لكنها في نفس الوقت تعمل على إيجاد بدائل استراتيجية للغاز الإيراني، من خلال البدء في استيراد الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى جانب التفاوض مع قطر لتأمين كميات من الغاز الطبيعي، والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير الغاز المصاحب في العراق، مما يقلل الاعتماد على الواردات الإيرانية من النفط والغاز.تحذيرات متتالية أطلقها مسؤولون وخبراء، من أجل سرعة إيجاد بدائل، حتى لا يتعرض العراقيون لانقطاع الكهرباء، وبالتوازي مع ذلك ألا تتعرض العلاقات العراقية الأمريكية للتوتر، في ظل عدم وضوح الرؤية في مآلات الملف النووي، مع استمرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهجها بتشديد سياساتها تجاه إيران ضمن ما يُعرف بسياسة "الضغوط القصوى".وفي هذا الملف، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، أمانج هركي، إن "الغاز الإيراني يصل إلى العراق من أجل تغطية الاستهلاك، ولا يوجد أي مستجدات جديدة مع الضغوط الأمريكية، من أجل قطع العلاقات التجارية بين العراق وإيران في ملف الطاقة".من جهته، قال الخبير الاقتصادي، دريد شاكر العنزي، إنه "لا توجد أي خطوة إيجابية من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة النفط أو الحكومة العراقية، في استغلال الغاز الموجود، فهناك عقود طويلة وقصيرة المدى صارت حبر على ورق".وقال الكاتب الصحفي، محمد غروي، إن "بغداد ضاقت ذرعا بالضغوط الأمريكية عليها، نظرا لاحتياج البلاد للكهرباء، الذي يمثل الجزء الإيراني منه نحو 40%".وتوقع غروي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "يبدأ العراق في الانسحاب من الإطار الأمريكي، مثل بعض البلدان في الإقليم".وأكد أنه "لا يمكن لأمريكا المضي قدما في الضغوط القصوى، في ظل عدم ارتياحها للتوجهات في المنطقة"، متوقعا أن "تكون واشنطن مرنة في المرحلة القادمة مع العراق".

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