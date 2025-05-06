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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20250506/بغداد-تتمسك-باستيراد-الغاز-من-طهران-رغم-العقوبات-الأمريكية-1100213681.html
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصبح استيراد الغاز والكهرباء من إيران مهمة شاقة للحكومة العراقية، بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي كانت تسمح لبغداد بالتعامل مع طهران، دون الوقوع تحت طائلة... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T13:22+0000
2025-05-06T13:22+0000
راديو
مساحة حرة
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
وترى الحكومة العراقية هذا التوجه ضروريا، خاصة في السياق الفني والاقتصادي، لكنها في نفس الوقت تعمل على إيجاد بدائل استراتيجية للغاز الإيراني، من خلال البدء في استيراد الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى جانب التفاوض مع قطر لتأمين كميات من الغاز الطبيعي، والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير الغاز المصاحب في العراق، مما يقلل الاعتماد على الواردات الإيرانية من النفط والغاز.تحذيرات متتالية أطلقها مسؤولون وخبراء، من أجل سرعة إيجاد بدائل، حتى لا يتعرض العراقيون لانقطاع الكهرباء، وبالتوازي مع ذلك ألا تتعرض العلاقات العراقية الأمريكية للتوتر، في ظل عدم وضوح الرؤية في مآلات الملف النووي، مع استمرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهجها بتشديد سياساتها تجاه إيران ضمن ما يُعرف بسياسة "الضغوط القصوى".وفي هذا الملف، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، أمانج هركي، إن "الغاز الإيراني يصل إلى العراق من أجل تغطية الاستهلاك، ولا يوجد أي مستجدات جديدة مع الضغوط الأمريكية، من أجل قطع العلاقات التجارية بين العراق وإيران في ملف الطاقة".من جهته، قال الخبير الاقتصادي، دريد شاكر العنزي، إنه "لا توجد أي خطوة إيجابية من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة النفط أو الحكومة العراقية، في استغلال الغاز الموجود، فهناك عقود طويلة وقصيرة المدى صارت حبر على ورق".وقال الكاتب الصحفي، محمد غروي، إن "بغداد ضاقت ذرعا بالضغوط الأمريكية عليها، نظرا لاحتياج البلاد للكهرباء، الذي يمثل الجزء الإيراني منه نحو 40%".وتوقع غروي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "يبدأ العراق في الانسحاب من الإطار الأمريكي، مثل بعض البلدان في الإقليم".وأكد أنه "لا يمكن لأمريكا المضي قدما في الضغوط القصوى، في ظل عدم ارتياحها للتوجهات في المنطقة"، متوقعا أن "تكون واشنطن مرنة في المرحلة القادمة مع العراق".
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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مساحة حرة, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, аудио
مساحة حرة, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, аудио

بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية

13:22 GMT 06.05.2025
راديو
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
تابعنا عبر
أصبح استيراد الغاز والكهرباء من إيران مهمة شاقة للحكومة العراقية، بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي كانت تسمح لبغداد بالتعامل مع طهران، دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية.
وترى الحكومة العراقية هذا التوجه ضروريا، خاصة في السياق الفني والاقتصادي، لكنها في نفس الوقت تعمل على إيجاد بدائل استراتيجية للغاز الإيراني، من خلال البدء في استيراد الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى جانب التفاوض مع قطر لتأمين كميات من الغاز الطبيعي، والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير الغاز المصاحب في العراق، مما يقلل الاعتماد على الواردات الإيرانية من النفط والغاز.
تحذيرات متتالية أطلقها مسؤولون وخبراء، من أجل سرعة إيجاد بدائل، حتى لا يتعرض العراقيون لانقطاع الكهرباء، وبالتوازي مع ذلك ألا تتعرض العلاقات العراقية الأمريكية للتوتر، في ظل عدم وضوح الرؤية في مآلات الملف النووي، مع استمرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهجها بتشديد سياساتها تجاه إيران ضمن ما يُعرف بسياسة "الضغوط القصوى".
وفي هذا الملف، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، أمانج هركي، إن "الغاز الإيراني يصل إلى العراق من أجل تغطية الاستهلاك، ولا يوجد أي مستجدات جديدة مع الضغوط الأمريكية، من أجل قطع العلاقات التجارية بين العراق وإيران في ملف الطاقة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لا توجد رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء، التي وقعت عقود لاستبدال وتجهيز آليات جديدة لتغطية الغاز الإيراني المستخدم في توليد الكهرباء".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، دريد شاكر العنزي، إنه "لا توجد أي خطوة إيجابية من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة النفط أو الحكومة العراقية، في استغلال الغاز الموجود، فهناك عقود طويلة وقصيرة المدى صارت حبر على ورق".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق في أمس الحاجة إلى استيراد الغاز، ولكن لم تكن هناك محاولات جدية، بالرغم من أن هناك إمكانية وقابلية عراقية من قبل شركات النفط الوطنية، فقد تكون هناك إمكانيات فنية، ولكن لا توجد إمكانيات مادية، لأن الحكومة حتى الآن لم تخصص موارد مالية لهذا الأمر".
وقال الكاتب الصحفي، محمد غروي، إن "بغداد ضاقت ذرعا بالضغوط الأمريكية عليها، نظرا لاحتياج البلاد للكهرباء، الذي يمثل الجزء الإيراني منه نحو 40%".
وتوقع غروي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "يبدأ العراق في الانسحاب من الإطار الأمريكي، مثل بعض البلدان في الإقليم".
وأكد أنه "لا يمكن لأمريكا المضي قدما في الضغوط القصوى، في ظل عدم ارتياحها للتوجهات في المنطقة"، متوقعا أن "تكون واشنطن مرنة في المرحلة القادمة مع العراق".
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