https://sarabic.ae/20250506/بلا-جمهور-الشرع-ووزير-خارجيته-يلعبان-كرة-السلة-في-مشهد-غير-مألوف-فيديو-1100198003.html
"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو
"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أثناء لعبهما كرة السلة، ما أثار... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T07:10+0000
2025-05-06T07:10+0000
2025-05-06T07:10+0000
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وسدد الشرع والشيباني عددًا من الكرات بنجاح نحو السلة، مرتدين زيًا رسميًا وربطة عنق، وحظي المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين، كما نشرته وسائل إعلام عربية عدة.وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، بين من اعتبره رسالة تشجيعية للرياضة وتقربًا من الشباب، ومن رأى فيه رسائل سياسية.حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديوإعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
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نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أثناء لعبهما كرة السلة، ما أثار تفاعلًا واسعًا.
وسدد الشرع والشيباني عددًا من الكرات بنجاح نحو السلة، مرتدين زيًا رسميًا وربطة عنق، وحظي المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين، كما نشرته وسائل إعلام عربية عدة.
وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، بين من اعتبره رسالة تشجيعية للرياضة وتقربًا من الشباب، ومن رأى فيه رسائل سياسية.