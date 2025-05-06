"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250506/بلا-جمهور-الشرع-ووزير-خارجيته-يلعبان-كرة-السلة-في-مشهد-غير-مألوف-فيديو-1100198003.html
"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو
"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أثناء لعبهما كرة السلة، ما أثار... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T07:10+0000
2025-05-06T07:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100198071_0:79:548:387_1920x0_80_0_0_b4cc56da14ea415be0808b1b0bc23476.png
وسدد الشرع والشيباني عددًا من الكرات بنجاح نحو السلة، مرتدين زيًا رسميًا وربطة عنق، وحظي المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين، كما نشرته وسائل إعلام عربية عدة.وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، بين من اعتبره رسالة تشجيعية للرياضة وتقربًا من الشباب، ومن رأى فيه رسائل سياسية.حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديوإعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100198071_0:28:548:438_1920x0_80_0_0_8e28ab32b2b2ca3ab3108b052e3c090b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

"بلا جمهور"... الشرع ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة في مشهد غير مألوف... فيديو

07:10 GMT 06.05.2025
© Photo / Xصورة للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يمارس كرة السلة
صورة للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يمارس كرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أثناء لعبهما كرة السلة، ما أثار تفاعلًا واسعًا.
وسدد الشرع والشيباني عددًا من الكرات بنجاح نحو السلة، مرتدين زيًا رسميًا وربطة عنق، وحظي المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين، كما نشرته وسائل إعلام عربية عدة.
وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، بين من اعتبره رسالة تشجيعية للرياضة وتقربًا من الشباب، ومن رأى فيه رسائل سياسية.
حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала