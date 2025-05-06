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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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رئيس الحكومة المصرية يسقط الجنسية عن مواطنة... ما علاقة إسرائيل؟
رئيس الحكومة المصرية يسقط الجنسية عن مواطنة... ما علاقة إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
وقع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، على قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة وُلدت خارج الحدود، بعد أن تجاوزت أحد أهم الخطوط... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T15:40+0000
2025-05-06T15:40+0000
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وأصدر مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن، عطره عبد الحميد حسن يونس، المولودة في إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، وذلك بعد حصولها على جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.يأتي القرار في إطار "التزام الدولة بتطبيق القوانين المنظمة للجنسية بكل حزم، حفاظا على السيادة الوطنية وضمانا للانضباط القانوني في ما يتعلق بازدواج الجنسية والانتماء للدولة"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وبيّن القرار أن إسقاط الجنسية يمكن أن يتم في حالات معينة، من بينها حصول المواطن على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن رسمي من الحكومة المصرية.كما أشار إلى استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة، مع التشديد على ضرورة التزام المواطنين بأحكام القانون المتعلقة بالجنسية.
https://sarabic.ae/20250423/محكمة-كويتية-تقضي-بسجن-أب-وابنيه-لتزوير-الجنسية-منذ-36-عاما-1099836204.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الحكومة المصرية يسقط الجنسية عن مواطنة... ما علاقة إسرائيل؟

15:40 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Amr Nabilرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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وقع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، على قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة وُلدت خارج الحدود، بعد أن تجاوزت أحد أهم الخطوط الحمراء في قانون الجنسية بمصر.
وأصدر مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن، عطره عبد الحميد حسن يونس، المولودة في إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، وذلك بعد حصولها على جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
يأتي القرار في إطار "التزام الدولة بتطبيق القوانين المنظمة للجنسية بكل حزم، حفاظا على السيادة الوطنية وضمانا للانضباط القانوني في ما يتعلق بازدواج الجنسية والانتماء للدولة"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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23 أبريل, 20:33 GMT
وبيّن القرار أن إسقاط الجنسية يمكن أن يتم في حالات معينة، من بينها حصول المواطن على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن رسمي من الحكومة المصرية.
كما أشار إلى استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة، مع التشديد على ضرورة التزام المواطنين بأحكام القانون المتعلقة بالجنسية.
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