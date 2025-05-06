https://sarabic.ae/20250506/شركات-كورية-جنوبية-تقترح-برنامجا-واسع-النطاق-لتوريد-الأسلحة-إلى-كندا-1100196160.html
شركات كورية جنوبية تقترح برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا
شركات كورية جنوبية تقترح برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة الإذاعة الكندية، أن شركات كورية جنوبية اقترحت برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا بمليارات الدولارات، لتزويدها بغواصات ومدفعية ومركبات... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T03:26+0000
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موسكو –سبوتنيك. وذكر التقرير يوم الاثنين، أن المقترحات قُدّمت إلى الحكومة الكندية في أوائل مارس/آذار، مضيفا أنه في إطار هذه المبادرات، أعدّت شركتا بناء السفن "هانوا أوشن" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" خطة مشتركة بقيمة تتراوح بين 20 و24 مليار دولار كندي (14.4 و17.3 مليار دولار أمريكي) لبناء أربع غواصات من فئة KSS-III بحلول عام 2035.على صعيدٍ منفصل، قدّمت شركة هانوا للفضاء الجوي عرضين لتزويد الجيش الكندي بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة مدفعية صاروخية مشابهة لأنظمة "هيمارس" الأمريكية، بالإضافة إلى توريد دفعة كبيرة من المركبات المدرعة، وفقًا للتقرير.وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الشحنات قد تتجاوز مليار دولار كندي.وصرح نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، هيونكي تشو، لشبكة "سي بي سي"، أن سيئول تعتبر هذه الخطوات بداية تعاون طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250310/رئيس-وزراء-كندا-المنتخب-مارك-كارني-لن-نصبح-أبدا-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1098540935.html
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أخبار كندا, كوريا الجنوبية, العالم
أخبار كندا, كوريا الجنوبية, العالم
شركات كورية جنوبية تقترح برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا
أفادت هيئة الإذاعة الكندية، أن شركات كورية جنوبية اقترحت برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا بمليارات الدولارات، لتزويدها بغواصات ومدفعية ومركبات مدرعة.
موسكو –سبوتنيك. وذكر التقرير يوم الاثنين، أن المقترحات قُدّمت إلى الحكومة الكندية في أوائل مارس/آذار، مضيفا أنه في إطار هذه المبادرات، أعدّت شركتا بناء السفن "هانوا أوشن" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" خطة مشتركة بقيمة تتراوح بين 20 و24 مليار دولار كندي (14.4 و17.3 مليار دولار أمريكي) لبناء أربع غواصات من فئة KSS-III بحلول عام 2035.
وتشمل المبادرات أيضًا، وفقًا للتقارير، إنشاء مرافق صيانة في كندا، مما سيوفر فرص عمل للسكان المحليين.
على صعيدٍ منفصل، قدّمت شركة هانوا للفضاء الجوي عرضين لتزويد الجيش الكندي بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة مدفعية صاروخية مشابهة لأنظمة "هيمارس" الأمريكية، بالإضافة إلى توريد دفعة كبيرة من المركبات المدرعة، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الشحنات قد تتجاوز مليار دولار كندي.
وصرح نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، هيونكي تشو، لشبكة "سي بي سي"، أن سيئول تعتبر هذه الخطوات بداية تعاون طويل الأمد.