https://sarabic.ae/20250506/شركات-كورية-جنوبية-تقترح-برنامجا-واسع-النطاق-لتوريد-الأسلحة-إلى-كندا-1100196160.html

شركات كورية جنوبية تقترح برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا

شركات كورية جنوبية تقترح برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة الإذاعة الكندية، أن شركات كورية جنوبية اقترحت برنامجا واسع النطاق لتوريد الأسلحة إلى كندا بمليارات الدولارات، لتزويدها بغواصات ومدفعية ومركبات... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T03:26+0000

2025-05-06T03:26+0000

2025-05-06T03:26+0000

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موسكو –سبوتنيك. وذكر التقرير يوم الاثنين، أن المقترحات قُدّمت إلى الحكومة الكندية في أوائل مارس/آذار، مضيفا أنه في إطار هذه المبادرات، أعدّت شركتا بناء السفن "هانوا أوشن" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" خطة مشتركة بقيمة تتراوح بين 20 و24 مليار دولار كندي (14.4 و17.3 مليار دولار أمريكي) لبناء أربع غواصات من فئة KSS-III بحلول عام 2035.على صعيدٍ منفصل، قدّمت شركة هانوا للفضاء الجوي عرضين لتزويد الجيش الكندي بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة مدفعية صاروخية مشابهة لأنظمة "هيمارس" الأمريكية، بالإضافة إلى توريد دفعة كبيرة من المركبات المدرعة، وفقًا للتقرير.وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الشحنات قد تتجاوز مليار دولار كندي.وصرح نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، هيونكي تشو، لشبكة "سي بي سي"، أن سيئول تعتبر هذه الخطوات بداية تعاون طويل الأمد.

https://sarabic.ae/20250310/رئيس-وزراء-كندا-المنتخب-مارك-كارني-لن-نصبح-أبدا-جزءًا-من-الولايات-المتحدة-1098540935.html

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