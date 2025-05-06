https://sarabic.ae/20250506/كيف-تواجه-الفصائل-الفلسطينية-الخطط-الإسرائيلية-لاحتلال-قطاع-غزة-بالكامل-1100212022.html

كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل

كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T12:48+0000

2025-05-06T12:48+0000

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كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل سبوتنيك عربي كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل

وذكر مسؤول سياسي إسرائيلي، لاحقا، أن المجلس الأمني المصغر وافق ليلا على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" للسكان.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب السابق في الكنيست، سامي أبو شحادة، إن "ما أعلنت عنه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة، يعد محاولة إضافية للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني من خلال زيادة المعاناة والتجويع لخدمة مصالح سياسية ضيقة".وكشف أن "النقاش الداخلي في الشارع الإسرائيلي ليس نقاشا أخلاقيا حول قبول أو رفض الحرب، لافتًا إلى أن الجميع يقبلون الحرب في إسرائيل وهم مهتمون فقط بالأسرى، كما أن النقاش يدور حول تحرير الأسرى أولا ومن ثم الاستمرار في الحرب أو المضي في الحرب حتى بدون صفقة، معتبرا أن هذه الحرب قد أدت إلى تدهور أخلاقي كبير في الشارع الإسرائيلي".وأشار إلى أن "أهداف الحرب يمكن الحصول عليها من على مائدة التفاوض حيث يدفع الوسطاء لاستكمال فرص الوصول إلى هذه الأهداف".وأكد أن "البقاء في غزة كمحتل سيكون مكلفا جدا لإسرائيل خاصة في ظل رفض جنود الاحتياط للتجنيد، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي تصل إلى 60 مليون دولار يوميا في حال التعبئة، ولهذا تبقى فكرة الاستمرار في البقاء داخل القطاع احتمالا ضعيفا ولن تكون خيارا ناجعا"، مشددا على "أن الأنجح هو الانسحاب مع تحقيق قدر من شروط الطرفين"، لافتا إلى "أن أيا منهما لن يحصل على أكثر مما حصل عليه في الميدان"، بحسب قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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