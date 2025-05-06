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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20250506/كيف-تواجه-الفصائل-الفلسطينية-الخطط-الإسرائيلية-لاحتلال-قطاع-غزة-بالكامل-1100212022.html
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T12:48+0000
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كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
وذكر مسؤول سياسي إسرائيلي، لاحقا، أن المجلس الأمني المصغر وافق ليلا على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" للسكان.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب السابق في الكنيست، سامي أبو شحادة، إن "ما أعلنت عنه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة، يعد محاولة إضافية للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني من خلال زيادة المعاناة والتجويع لخدمة مصالح سياسية ضيقة".وكشف أن "النقاش الداخلي في الشارع الإسرائيلي ليس نقاشا أخلاقيا حول قبول أو رفض الحرب، لافتًا إلى أن الجميع يقبلون الحرب في إسرائيل وهم مهتمون فقط بالأسرى، كما أن النقاش يدور حول تحرير الأسرى أولا ومن ثم الاستمرار في الحرب أو المضي في الحرب حتى بدون صفقة، معتبرا أن هذه الحرب قد أدت إلى تدهور أخلاقي كبير في الشارع الإسرائيلي".وأشار إلى أن "أهداف الحرب يمكن الحصول عليها من على مائدة التفاوض حيث يدفع الوسطاء لاستكمال فرص الوصول إلى هذه الأهداف".وأكد أن "البقاء في غزة كمحتل سيكون مكلفا جدا لإسرائيل خاصة في ظل رفض جنود الاحتياط للتجنيد، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي تصل إلى 60 مليون دولار يوميا في حال التعبئة، ولهذا تبقى فكرة الاستمرار في البقاء داخل القطاع احتمالا ضعيفا ولن تكون خيارا ناجعا"، مشددا على "أن الأنجح هو الانسحاب مع تحقيق قدر من شروط الطرفين"، لافتا إلى "أن أيا منهما لن يحصل على أكثر مما حصل عليه في الميدان"، بحسب قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, аудио

كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل

12:48 GMT 06.05.2025
راديو
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
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أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة.
وذكر مسؤول سياسي إسرائيلي، لاحقا، أن المجلس الأمني المصغر وافق ليلا على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" للسكان.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب السابق في الكنيست، سامي أبو شحادة، إن "ما أعلنت عنه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة، يعد محاولة إضافية للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني من خلال زيادة المعاناة والتجويع لخدمة مصالح سياسية ضيقة".
وأضاف أبو شحادة: "هناك استعداد من الجانب الفلسطيني لإجراء صفقة لإنهاء الحرب وصفقة لمرة واحدة تنهي كل شيء، لكن من الواضح أن الهدف الإسرائيلي من الحرب هو التهجير وليس أي هدف آخر".
وكشف أن "النقاش الداخلي في الشارع الإسرائيلي ليس نقاشا أخلاقيا حول قبول أو رفض الحرب، لافتًا إلى أن الجميع يقبلون الحرب في إسرائيل وهم مهتمون فقط بالأسرى، كما أن النقاش يدور حول تحرير الأسرى أولا ومن ثم الاستمرار في الحرب أو المضي في الحرب حتى بدون صفقة، معتبرا أن هذه الحرب قد أدت إلى تدهور أخلاقي كبير في الشارع الإسرائيلي".

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة العربية للدراسات العميد سمير راغب، أن "الإعلان الإسرائيلي بشأن احتلال غزة يعيد الأمور لأسوأ مربع يمكن التعامل معه في القضية لأنه لا توجد أهداف عسكرية تتحقق ولا أهداف سياسية، معتبرا أن حالة المراوحة هذه ستؤدي إلى أنه حتى لو كان هناك تيار في غزة يؤمن بالعيش المشترك وبقاء الآخر فإنه سيترك هذه القناعات ويذهب للتطرف".

وأشار إلى أن "أهداف الحرب يمكن الحصول عليها من على مائدة التفاوض حيث يدفع الوسطاء لاستكمال فرص الوصول إلى هذه الأهداف".

وحول خيارات الفلسطينيين في مواجهة هذه التطورات، قال راغب إن "على الفلسطينيين أن يضغطوا على حماس لتكون أكثر حسما لأن تلكؤ الحركة في الإجابة على بعض المطالب دفع الأمور لنقطة لم يكن يتخيلها أحد"، لافتًا إلى أنه "على مدى أكثر من عام ونصف من العمليات تأكد أن الحل السلمي سيكون الأفضل، لأن القوة التي استخدمتها حماس لم تسهم في تحسين الوضع بل استغلها نتنياهو لإعطاء وعد أسوأ من وعد بلفور".

وأكد أن "البقاء في غزة كمحتل سيكون مكلفا جدا لإسرائيل خاصة في ظل رفض جنود الاحتياط للتجنيد، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي تصل إلى 60 مليون دولار يوميا في حال التعبئة، ولهذا تبقى فكرة الاستمرار في البقاء داخل القطاع احتمالا ضعيفا ولن تكون خيارا ناجعا"، مشددا على "أن الأنجح هو الانسحاب مع تحقيق قدر من شروط الطرفين"، لافتا إلى "أن أيا منهما لن يحصل على أكثر مما حصل عليه في الميدان"، بحسب قوله.

إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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