https://sarabic.ae/20250506/نائب-لبناني-حزب-الله-أبلغ-أنقرة-بشحنة-البيجر-المفخخة-والحوار-مع-الرئيس-عون-قائم-1100228077.html

نائب لبناني: "حزب الله" أبلغ أنقرة بشحنة "البيجر" المفخخة والحوار مع الرئيس عون قائم

نائب لبناني: "حزب الله" أبلغ أنقرة بشحنة "البيجر" المفخخة والحوار مع الرئيس عون قائم

سبوتنيك عربي

تناول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، حسين الحاج حسن، ما نشرته وسائل إعلام تركية حول إحباط الاستخبارات التركية عملية مشابهة لـ"عملية البيجر"،... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T17:53+0000

2025-05-06T17:53+0000

2025-05-06T17:53+0000

حصري

لبنان

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092848890_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3c9690a87c95d022b65963ff03ba4699.jpg

وأوضح الحاج حسن في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" فور علمه بالمعلومات، "تواصل مع الجهات المعنية"، مشيرًا إلى "عدم توافر معطيات حول توقيت الكشف عن تلك المعلومات إعلاميا".وانتقد المشككين في النتائج وما أشيع عن ضغوط أو هيمنة، مؤكدا أن "النتائج تتحدث عن نفسها وستتكرر في باقي المراحل".وبخصوص ملف إعادة الإعمار، شدد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة أن "الملف يتابع من قبل قيادة "حزب الله" وحركة أمل بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، والوزراء المعنيين"، معتبرا أن "ربط كل القضايا بملف السلاح هو أمر يضر بمصلحة لبنان"، ومشيرا إلى "التعسف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، كمثال على ذلك، من خلال منع تأهيل محطة الوزاني للمياه".وختم بالتأكيد على أن "قنوات الحوار مع فخامة الرئيس مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الوطنية السيادية"، وأن "الحلول يجب أن تراعي مصلحة لبنان وقوته واستقلاله، من خلال الحوار الداخلي بعيدًا عن أي تدخل خارجي".وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنانوزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات البيجر

https://sarabic.ae/20250506/الاستخبارات-التركية-تكشف-عن-إحباط-مخطط-لإرسال-أجهزة-بيجر-مفخخة-إلى-لبنان-1100199449.html

https://sarabic.ae/20241220/عميل-للموساد-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-تفجيرات-الـبيجر-فيديو--1096022151.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم