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https://sarabic.ae/20250506/نائب-لبناني-حزب-الله-أبلغ-أنقرة-بشحنة-البيجر-المفخخة-والحوار-مع-الرئيس-عون-قائم-1100228077.html
نائب لبناني: "حزب الله" أبلغ أنقرة بشحنة "البيجر" المفخخة والحوار مع الرئيس عون قائم
نائب لبناني: "حزب الله" أبلغ أنقرة بشحنة "البيجر" المفخخة والحوار مع الرئيس عون قائم
سبوتنيك عربي
تناول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، حسين الحاج حسن، ما نشرته وسائل إعلام تركية حول إحباط الاستخبارات التركية عملية مشابهة لـ"عملية البيجر"،... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T17:53+0000
2025-05-06T17:53+0000
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وأوضح الحاج حسن في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" فور علمه بالمعلومات، "تواصل مع الجهات المعنية"، مشيرًا إلى "عدم توافر معطيات حول توقيت الكشف عن تلك المعلومات إعلاميا".وانتقد المشككين في النتائج وما أشيع عن ضغوط أو هيمنة، مؤكدا أن "النتائج تتحدث عن نفسها وستتكرر في باقي المراحل".وبخصوص ملف إعادة الإعمار، شدد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة أن "الملف يتابع من قبل قيادة "حزب الله" وحركة أمل بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، والوزراء المعنيين"، معتبرا أن "ربط كل القضايا بملف السلاح هو أمر يضر بمصلحة لبنان"، ومشيرا إلى "التعسف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، كمثال على ذلك، من خلال منع تأهيل محطة الوزاني للمياه".وختم بالتأكيد على أن "قنوات الحوار مع فخامة الرئيس مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الوطنية السيادية"، وأن "الحلول يجب أن تراعي مصلحة لبنان وقوته واستقلاله، من خلال الحوار الداخلي بعيدًا عن أي تدخل خارجي".وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنانوزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات البيجر
https://sarabic.ae/20250506/الاستخبارات-التركية-تكشف-عن-إحباط-مخطط-لإرسال-أجهزة-بيجر-مفخخة-إلى-لبنان-1100199449.html
https://sarabic.ae/20241220/عميل-للموساد-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-تفجيرات-الـبيجر-فيديو--1096022151.html
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حصري, لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب لبناني: "حزب الله" أبلغ أنقرة بشحنة "البيجر" المفخخة والحوار مع الرئيس عون قائم

17:53 GMT 06.05.2025
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / wikipedia
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حصري
تناول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، حسين الحاج حسن، ما نشرته وسائل إعلام تركية حول إحباط الاستخبارات التركية عملية مشابهة لـ"عملية البيجر"، مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو من أبلغ الجانب التركي بالمعلومات المتعلقة بشحنة ثانية من أجهزة "بيجر" (نداء آلي) مفخخة كانت في طريقها إلى لبنان".
وأوضح الحاج حسن في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" فور علمه بالمعلومات، "تواصل مع الجهات المعنية"، مشيرًا إلى "عدم توافر معطيات حول توقيت الكشف عن تلك المعلومات إعلاميا".

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، أشار الحاج حسن إلى أن "حزب الله" فاز في عشرات المدن والبلدات، إما بالتزكية أو بفارق كبير"، معتبرًا أن هذه النتائج "تحمل رسالة واضحة حول حجم الحضور الشعبي والسياسي للحزب والثنائي الوطني".

وانتقد المشككين في النتائج وما أشيع عن ضغوط أو هيمنة، مؤكدا أن "النتائج تتحدث عن نفسها وستتكرر في باقي المراحل".
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنان
08:18 GMT
وبخصوص ملف إعادة الإعمار، شدد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة أن "الملف يتابع من قبل قيادة "حزب الله" وحركة أمل بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، والوزراء المعنيين"، معتبرا أن "ربط كل القضايا بملف السلاح هو أمر يضر بمصلحة لبنان"، ومشيرا إلى "التعسف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، كمثال على ذلك، من خلال منع تأهيل محطة الوزاني للمياه".

أما فيما يخص الحوار مع رئيس الجمهورية، جوزاف عون، حول الاستراتيجية الدفاعية، فأكد الحاج حسن أن "الإيجابية لا تزال قائمة وتترسخ بين "حزب الله" وفخامة الرئيس"، مشددا على أن "لا أحد يجب أن يراهن على وجود جفاء أو سلبية في العلاقة، لا مع الرئيس، ولا مع الجيش، ولا مع الحكومة التي نحن جزء منها".

جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
عميل للموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات الـ"بيجر"... فيديو
20 ديسمبر 2024, 16:59 GMT
وختم بالتأكيد على أن "قنوات الحوار مع فخامة الرئيس مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الوطنية السيادية"، وأن "الحلول يجب أن تراعي مصلحة لبنان وقوته واستقلاله، من خلال الحوار الداخلي بعيدًا عن أي تدخل خارجي".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام تركية، أن الاستخبارات التركية تمكنت من إحباط مخطط لإرسال أجهزة النداء الآلي (بيجر) مفخخة إلى لبنان.

وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.
الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات البيجر
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