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الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنان
الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنان
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية تمكنت من إحباط مخطط لإرسال أجهزة النداء الآلي (بيجر) مفخخة إلى لبنان. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T08:18+0000
2025-05-06T08:19+0000
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وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.وجاء في منشور للصحيفة التركية أن "مديرية الاستخبارات الوطنية التركية، تلقت بلاغًا يفيد بوصول شحنة أجهزة نداء مشابهة لتلك التي انفجرت في لبنان (17-18 سبتمبر الماضي)، إلى إسطنبول. كانت الشحنة على متن رحلة جوية من هونغ كونغ في 16 سبتمبر الماضي، تحمل 850 كيلوغرامًا من البضائع، وكان من المقرر إرسالها إلى لبنان، في 27 سبتمبر". وذكرت الصحيفة أن "الشحنة عبارة عن طعام محضر مسبقا، لكن خبراء المتفجرات في مطار إسطنبول فحصوها، وتبين أن صناديق هذه الأطعمة تحتوي على 1300 جهاز نداء آلي (بيجر) من طراز "غولد أبولو" مع شواحن لها، و710 شواحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكابلات وبطاريات".وتم تسليم الشحنة إلى خبراء الأدلة الجنائية للفحص، حيث وجدوا أنها تشبه أجهزة النداء الآلي والراديو التي انفجرت في لبنان، و"تم العثور على مادة متفجرة تزن 3 غرامات في كتلة البطارية وأجهزة الاستدعاء يمكن أن تنفجر عند استقبال إشارة قوية... كما تم العثور على متفجرات في شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة"، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية.وكان عملاء سابقون في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الـ"موساد"، قد صرحوا لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق، أن العملية بدأت قبل 10 سنوات من تفجير أجهزة الراديو وأجهزة النداء اللآلي (بيجر)، في سبتمبر 2024. ووفقا لهم، في المرحلة الأولى، وجد الـ"موساد" طريقة لتركيب عبوة ناسفة داخل بطاريات أجهزة الراديو، والتي أنتجتها وكالة الاستخبارات وباعتها عبر شبكة من الشركات الأجنبية الوهمية لـ"حزب الله" اللبناني، "بسعر جيد"، ليس مرتفعًا جدًا أو منخفضًا بشكل مثير للريبة. وفي المجمل، اشترى "حزب الله" أكثر من 16 ألف جهاز مفخخ أنتجته إسرائيل.وفي يومي 17 و18 سبتمبر 2024، انفجرت أجهزة النداء الآلي (بيجر) التابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك أجهزة اتصال وأجهزة راديو، في مناطق مختلفة من لبنان. وبحسب البيانات الرسمية، قتل 32 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين. وكان تفجير العبوات المزروعة سرًا في الأجهزة، بمثابة مقدمة لعملية عسكرية إسرائيلية شاملة ضد "حزب الله".وفي فبراير/ شباط الماضي، أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهازا ذهبيا من الـ"بيجر"، مماثل لتلك الأجهزة التي انفجرت في لبنان، للتذكير بالعملية ضد "حزب الله" اللبناني.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإشعال صراع كبير.إيران تتخذ قرارا جديدا بسبب تفجيرات البيجر في لبنانضحايا البيجر... فيديو للبنانيين مبتوري الأصابع ومعصوبي العيون يثير تفاعلا
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاستخبارات التركية تكشف عن إحباط مخطط لإرسال أجهزة "بيجر" مفخخة إلى لبنان

08:18 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 08:19 GMT 06.05.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية تمكنت من إحباط مخطط لإرسال أجهزة النداء الآلي (بيجر) مفخخة إلى لبنان.
وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.
وجاء في منشور للصحيفة التركية أن "مديرية الاستخبارات الوطنية التركية، تلقت بلاغًا يفيد بوصول شحنة أجهزة نداء مشابهة لتلك التي انفجرت في لبنان (17-18 سبتمبر الماضي)، إلى إسطنبول. كانت الشحنة على متن رحلة جوية من هونغ كونغ في 16 سبتمبر الماضي، تحمل 850 كيلوغرامًا من البضائع، وكان من المقرر إرسالها إلى لبنان، في 27 سبتمبر".
وذكرت الصحيفة أن "الشحنة عبارة عن طعام محضر مسبقا، لكن خبراء المتفجرات في مطار إسطنبول فحصوها، وتبين أن صناديق هذه الأطعمة تحتوي على 1300 جهاز نداء آلي (بيجر) من طراز "غولد أبولو" مع شواحن لها، و710 شواحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكابلات وبطاريات".
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وتم تسليم الشحنة إلى خبراء الأدلة الجنائية للفحص، حيث وجدوا أنها تشبه أجهزة النداء الآلي والراديو التي انفجرت في لبنان، و"تم العثور على مادة متفجرة تزن 3 غرامات في كتلة البطارية وأجهزة الاستدعاء يمكن أن تنفجر عند استقبال إشارة قوية... كما تم العثور على متفجرات في شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة"، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية.

وبعد فترة وجيزة، دقّ مسؤولو مطار إسطنبول ناقوس الخطر بشأن طائرة أخرى تحمل شحنة من تايوان كان من المفترض إرسالها إلى بيروت، لكن لم يتم العثور على أي متفجرات أثناء عمليات التفتيش، حسبما ذكرت الصحيفة، وتم استجواب صاحب الشركة التركية التي استلمت الشحنة، لكن الشكوك الموجهة ضده لم تتأكد.

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وكان عملاء سابقون في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الـ"موساد"، قد صرحوا لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق، أن العملية بدأت قبل 10 سنوات من تفجير أجهزة الراديو وأجهزة النداء اللآلي (بيجر)، في سبتمبر 2024.
ووفقا لهم، في المرحلة الأولى، وجد الـ"موساد" طريقة لتركيب عبوة ناسفة داخل بطاريات أجهزة الراديو، والتي أنتجتها وكالة الاستخبارات وباعتها عبر شبكة من الشركات الأجنبية الوهمية لـ"حزب الله" اللبناني، "بسعر جيد"، ليس مرتفعًا جدًا أو منخفضًا بشكل مثير للريبة. وفي المجمل، اشترى "حزب الله" أكثر من 16 ألف جهاز مفخخ أنتجته إسرائيل.
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ولتركيب المتفجرات في أجهزة الـ"بيجر"، قام الـ"موساد" بزيادة حجم نموذج الجهاز الأصلي، لكنه أضاف ميزات إضافية، بما في ذلك مقاومة الغبار والماء، لإقناع "حزب الله" بشرائه. كما أنتج الجهاز الاستخباري الإسرائيلي مقاطع فيديو وكتيبات عن أجهزة النداء الآلي، ونشرها عبر الإنترنت.

وفي يومي 17 و18 سبتمبر 2024، انفجرت أجهزة النداء الآلي (بيجر) التابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك أجهزة اتصال وأجهزة راديو، في مناطق مختلفة من لبنان. وبحسب البيانات الرسمية، قتل 32 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين. وكان تفجير العبوات المزروعة سرًا في الأجهزة، بمثابة مقدمة لعملية عسكرية إسرائيلية شاملة ضد "حزب الله".
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وفي فبراير/ شباط الماضي، أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهازا ذهبيا من الـ"بيجر"، مماثل لتلك الأجهزة التي انفجرت في لبنان، للتذكير بالعملية ضد "حزب الله" اللبناني.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإشعال صراع كبير.
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