https://sarabic.ae/20241012/إيران-تتخذ-قرارا-جديدا-بسبب-تفجيرات-البيجر-في-لبنان-1093683200.html
إيران تتخذ قرارا جديدا بسبب تفجيرات البيجر في لبنان
إيران تتخذ قرارا جديدا بسبب تفجيرات البيجر في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت طهران، اليوم السبت، عن اتخاذها قرارا جديدا، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان الشهر الماضي. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T14:17+0000
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وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن المنظمة حظرت جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان".وأوضح يازرلو أن هناك أجهزة مستثناة من قرار المنظمة، وهي الهواتف المحمولة.ونقلت وكالة "إيسنا" عن يازرلو قوله "يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية على متن الطائرة، باستثناء الهواتف المحمولة، سواء في الأمتعة اليدوية أو المسجلة". وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.يأتي القرار، بعد سلسلة من الانفجارات التي ضربت لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص، وإصابة ما يقرب من 3500 آخرين.ولا يزال من غير المعروف سبب انفجار آلاف الأجهزة في وقت واحد، واتهم "حزب الله" اللبناني والسلطات اللبنانية، إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات، فيما نفى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ أي دور لبلاده في هذه الحوادث.
https://sarabic.ae/20241005/طيران-دولة-عربية-يحظر-أجهزة-البيجر-واللاسلكي-بعد-هجمات-حزب-الله-1093460707.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تتخذ قرارا جديدا بسبب تفجيرات البيجر في لبنان
أعلنت طهران، اليوم السبت، عن اتخاذها قرارا جديدا، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، في تصريحات لوكالة
أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن المنظمة حظرت جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان".
وأوضح يازرلو أن هناك أجهزة مستثناة من قرار المنظمة، وهي الهواتف المحمولة.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن يازرلو قوله "يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية على متن الطائرة، باستثناء الهواتف المحمولة، سواء في الأمتعة اليدوية أو المسجلة".
وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.
يأتي القرار، بعد سلسلة من الانفجارات التي ضربت لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص، وإصابة ما يقرب من 3500 آخرين.
ولا يزال من غير المعروف سبب انفجار آلاف الأجهزة في وقت واحد، واتهم "حزب الله" اللبناني والسلطات اللبنانية، إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات، فيما نفى الرئيس الإسرائيلي
، إسحاق هرتزوغ أي دور لبلاده في هذه الحوادث.