https://sarabic.ae/20250507/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1100287025.html

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

سبوتنيك عربي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مايو/ أيار الجاري، للمرة الثالثة على التوالي. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن "تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 - 4.5 %".وأوضحت أنه "عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر".ويأتي هذا الإعلان، في وقت صرح فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بأنه "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد (الأمريكي) في وضع قوي".وبعد بضعة أيام، أكد الرئيس ترامب، أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه.ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 %، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.وخلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 - 4.5 %، وثبّت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين.وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.5 % للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو/ حزيران 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس/ آذار 2022، مع بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة، خلال اجتماع تموز/يوليو 2024.وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية، منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.

https://sarabic.ae/20230923/الاحتياطي-الفيدرالي-التضخم-في-أمريكا-مستمر-بالارتفاع-ولا-يستطيع-المواطن-العادي-تحمله-1081317280.html

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