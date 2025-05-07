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https://sarabic.ae/20250507/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1100287025.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
سبوتنيك عربي
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مايو/ أيار الجاري، للمرة الثالثة على التوالي. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن "تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 - 4.5 %".وأوضحت أنه "عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر".ويأتي هذا الإعلان، في وقت صرح فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بأنه "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد (الأمريكي) في وضع قوي".وبعد بضعة أيام، أكد الرئيس ترامب، أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه.ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 %، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.وخلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 - 4.5 %، وثبّت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين.وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.5 % للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو/ حزيران 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس/ آذار 2022، مع بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة، خلال اجتماع تموز/يوليو 2024.وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية، منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
https://sarabic.ae/20230923/الاحتياطي-الفيدرالي-التضخم-في-أمريكا-مستمر-بالارتفاع-ولا-يستطيع-المواطن-العادي-تحمله-1081317280.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

20:55 GMT 07.05.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
تابعنا عبر
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مايو/ أيار الجاري، للمرة الثالثة على التوالي.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن "تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 - 4.5 %".
وأوضحت أنه "عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر".
الاحتياطي الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في أمريكا مستمر بالارتفاع ولا يستطيع المواطن العادي ‏تحمله
23 سبتمبر 2023, 12:45 GMT
ويأتي هذا الإعلان، في وقت صرح فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بأنه "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد (الأمريكي) في وضع قوي".

ولفت إلى أن "دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر على عمل الاحتياطي الفيدرالي"، وسبق لترامب أن صرح، الشهر الماضي، بأن باول، كان عليه أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي "منذ فترة طويلة"، واصفًا إياه بالـ"متأخر دائما"، وداعيا إياه إلى "التنحي عن منصبه".

وبعد بضعة أيام، أكد الرئيس ترامب، أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه.
ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 %، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.
وخلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 - 4.5 %، وثبّت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.5 % للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو/ حزيران 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس/ آذار 2022، مع بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة، خلال اجتماع تموز/يوليو 2024.
وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية، منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
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