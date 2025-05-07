https://sarabic.ae/20250507/ترامب-يعد-بإعلان-جديد-حول-غزة-خلال-24-ساعة-1100286687.html
ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة
ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن معلومات جديدة ستُكشف، غدا الخميس، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T20:24+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إن "هناك الكثير من الحديث حول غزة حاليا، ومن المرجح أن تعلن تفاصيل جديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة".وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html
https://sarabic.ae/20250507/الحكومة-الفلسطينية-تعلن-غزة-منطقة-مجاعة-1100255332.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة
ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن معلومات جديدة ستُكشف، غدا الخميس، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إن "هناك الكثير من الحديث حول غزة حاليا، ومن المرجح أن تعلن تفاصيل جديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة".
وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية
، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.
وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".
ولفتت المصادر إلى عدم وجود جدول زمني محدد لانتهاء مهمة هذه الإدارة المؤقتة، حيث سيتوقف ذلك على التطورات الميدانية والأوضاع الأمنية في القطاع.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن "وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يخطط لزيارة إسرائيل قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، المقررة إلى الشرق الأوسط... وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه".
وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.