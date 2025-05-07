ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/ترامب-يعد-بإعلان-جديد-حول-غزة-خلال-24-ساعة-1100286687.html
ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة
ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن معلومات جديدة ستُكشف، غدا الخميس، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T20:24+0000
2025-05-07T20:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098463244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91a52c16ff19d06132b259fa1693afc7.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إن "هناك الكثير من الحديث حول غزة حاليا، ومن المرجح أن تعلن تفاصيل جديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة".وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html
https://sarabic.ae/20250507/الحكومة-الفلسطينية-تعلن-غزة-منطقة-مجاعة-1100255332.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098463244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b30c743a8840803559a23a6cbc9a8781.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة

ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة

20:24 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن معلومات جديدة ستُكشف، غدا الخميس، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إن "هناك الكثير من الحديث حول غزة حاليا، ومن المرجح أن تعلن تفاصيل جديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة".
وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الإبادة الجماعية في غزة يقابلها إبادة جغرافية بالضفة الغربية
18:41 GMT
وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".
ولفتت المصادر إلى عدم وجود جدول زمني محدد لانتهاء مهمة هذه الإدارة المؤقتة، حيث سيتوقف ذلك على التطورات الميدانية والأوضاع الأمنية في القطاع.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الحكومة الفلسطينية تعلن غزة "منطقة مجاعة"
11:29 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن "وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يخطط لزيارة إسرائيل قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، المقررة إلى الشرق الأوسط... وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه".

وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала