https://sarabic.ae/20250507/ترامب-يعد-بإعلان-جديد-حول-غزة-خلال-24-ساعة-1100286687.html

ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة

ترامب يعد بإعلان جديد حول غزة خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن معلومات جديدة ستُكشف، غدا الخميس، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T20:24+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إن "هناك الكثير من الحديث حول غزة حاليا، ومن المرجح أن تعلن تفاصيل جديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة".وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html

https://sarabic.ae/20250507/الحكومة-الفلسطينية-تعلن-غزة-منطقة-مجاعة-1100255332.html

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