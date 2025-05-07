https://sarabic.ae/20250507/بيان-لـ-6-دول-أوروبية-يحذر-من-تصعيد-خطير-في-غزة-1100254287.html

بيان لـ 6 دول أوروبية يحذر من "تصعيد خطير" في غزة

بيان لـ 6 دول أوروبية يحذر من "تصعيد خطير" في غزة

سبوتنيك عربي

أصدرت 6 دول أوروبية بيانا مشتركا بشأن إعلان إسرائيل توسيع الحرب في غزة واحتلال القطاع والبقاء فيه، مؤكدين أن هذا الإجراء الإسرائيلي يمثل تصعيدا جديدا يهدد حل... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T11:35+0000

2025-05-07T11:35+0000

2025-05-07T11:35+0000

العالم

أخبار العالم الآن

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100254665_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_7cc52d8902a0389f5528fa5545a27f6a.jpg

وشارك في البيان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، إضافة إلى أيسلندا، التي نشرت وزارة خارجيتها نص البيان على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء.ودعت الدول الـ 6 إلى رفع الحصار عن غزة فورا، واصفين ما أعلنت عنه إسرائيل بأنه تجاوزا جديدا للحدود من قبل تل أبيب، مؤكدين أن أي تصعيد عسكري إضافي في غزة سيفاقم الوضع الكارثي الموجود بالفعل بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما أنه سيهدد حياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع.كما أكد البيان رفض الدول الـ 6 القاطع لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة بتسهيل عمليات تهجير دائم لسكان القطاع أو إجبارهم على ذلك، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا للقانون الدولي.وقال البيان إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وهي ملك للشعب الفلسطيني، مجددين رفضهم أي نظام لا يضمن حصول جميع السكان على المساعدات الإنسانية.كما طالب البيان باستئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250506/لإجبارهم-على-الرحيل-وزير-إسرائيلي-يطالب-بتجويع-سكان-غزة-1100209254.html

https://sarabic.ae/20250505/الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-خطة-توسيع-الحرب-في-غزة-1100170229.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم