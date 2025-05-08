https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الفلسطيني-يصل-إلى-روسيا-لحضور-فعاليات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية---1100318878.html

الرئيس الفلسطيني يصل إلى روسيا لحضور فعاليات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

الرئيس الفلسطيني يصل إلى روسيا لحضور فعاليات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T15:01+0000

2025-05-08T15:01+0000

2025-05-08T15:31+0000

روسيا

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

الذكرى الثمانين للنصر

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وسيكون الرئيسالفلسطيني محمود عباس، أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم الغد، حيث تتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.أسست العلاقات الثنائية بين الاتحاد السوفييتي وفلسطين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، خلال زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلى موسكو، عندما اعترف الاتحاد السوفييتي رسميًا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب العربي في فلسطين.وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، في مايو/أيار 1994، وصلت العلاقات الروسية الفلسطينية إلى مستوى الدولتين.وكانت روسيا أول دولة أجنبية يزورها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب، محمود عباس، في الفترة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2005، وفي المجمل، زار محمود عباس، روسيا أكثر من 20 مرة منذ عام 2005.

https://sarabic.ae/20250508/من-موسكو-إلى-رام-الله-أبرز-محطات-تطور-العلاقات-الروسية-الفلسطينية-على-مدار-عقود-1100226222.html

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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الذكرى الثمانين للنصر