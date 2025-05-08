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من موسكو إلى رام الله... أبرز محطات تطور العلاقات الروسية الفلسطينية على مدار عقود

من موسكو إلى رام الله... أبرز محطات تطور العلاقات الروسية الفلسطينية على مدار عقود

سبوتنيك عربي

تأسست العلاقات الثنائية بين الاتحاد السوفييتي وفلسطين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، خلال زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلى... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T08:00+0000

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2025-05-08T08:00+0000

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في عام 1976، تم افتتاح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو، وفي عام 1988 اعترف الاتحاد السوفييتي رسميا بدولة فلسطين، وفي عام 1990، تحولت البعثة إلى سفارة، وفي عام 1995، بدأ المكتب التمثيلي الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عمله في غزة، وفي مارس/آذار 2004، تم نقل المكتب إلى رام الله.وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، في مايو/أيار 1994، وصلت العلاقات الروسية الفلسطينية إلى مستوى الدولتين.في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة رسمية إلى روسيا، وفي 13 أغسطس، جرت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطيني محمود عباس في نوفو أوغاريوفو، وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس على هامش قمة "بريكس" في قازان.وفي 29 أبريل/نيسان 2005، أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زعيم روسي حالي يزور السلطة الفلسطينية.وخلال محادثات بوتين مع عباس، أكد الجانب الروسي أنه "سيواصل تقديم المساعدة لفلسطين في إقامة دولتها" وفي "تنمية الاقتصاد، بما في ذلك في قطاع غزة"، وفي فبراير/شباط 2007، عقد الزعيمان اجتماعاً منفصلاً في عمان (الأردن) كجزء من جولة الرئيس الروسي في الشرق الأوسط.وفي بيت لحم، ناقش فلاديمير بوتين، ومحمود عباس في مقر إقامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وقضايا استعادة الوئام الفلسطيني الداخلي، والتعاون الثنائي، وتم توقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن وضع وشروط تشغيل مجمع المتحف والحديقة الروسية في أريحا. وافتتح بوتين، وعباس رسميا المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيت لحم.وفي 23 يناير/كانون الثاني 2020، زار فلاديمير بوتين بيت لحم في زيارة عمل، وخلال المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي ومشاكل الشرق الأوسط وغيرها، وفي 13 أكتوبر 2022، عقد فلاديمير بوتين، ومحمود عباس اجتماعا في أستانا على هامش "قمة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا (CICA)".وزار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأراضي الفلسطينية في نوفمبر 2004، وفي أكتوبر 2005، وفي سبتمبر/أيلول 2006، وفي يونيو /حزيران2007، وفي مارس/آذار 2008، وفي فبراير 2009، ويونيو/حزيران 2010.وخلال جولته في الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كجزء من رحلات العمل، التقى سيرغي لافروف مع محمود عباس في عمان.وعقد سيرغي لافروف لقاءات منتظمة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك في سبتمبر/ أيلول خلال انعقاد دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.في 15 مايو 2024، في المنامة (البحرين)، على هامش القمة العربية الثالثة والثلاثين، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي مايو 2023، عقد لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج.في فبراير 2014، قام رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين بزيارة عمل إلى فلسطين، وفي فبراير 2016، قامت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة إلى فلسطين.ومن 29 فبراير إلى 1 مارس 2024، انعقد في موسكو اجتماع تشاوري لممثلي 14 منظمة سياسية فلسطينية بدعم من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمة ترحيبية بالمشاركين.كما أن روسيا عضو في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الوسطاء الدوليين (إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، والتي أنشئت في عام 2001 - الآلية الشرعية الوحيدة لدعم عملية التسوية العربية الإسرائيلية، والتي وافقت عليها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1397 و1515.في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023، تدهور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل حاد، وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وبعد ذلك توغل مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية في المناطق الحدودية، وفتحوا النار على العسكريين والمدنيين، واختطفوا أكثر من 200 شخص، وذكرت السلطات أن عدد القتلى بلغ نحو 1200 شخص.وأطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، والتي تتضمن ضربات ضد أهداف مدنية، وأعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع، حيث توقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء. تم تقسيم قطاع غزة فعليا إلى قسمين جنوبي وشمالي، وشنت إسرائيل عملية برية في رفح، التي تعتبر آخر معقل لحماس.في الأول من مارس/آذار 2025، انتهى وقف إطلاق النار، لكن القتال لم يبدأ بسبب محاولات الوسطاء مواصلة المفاوضات، وفي ليلة 18 مارس/آذار، استأنفت قوات الدفاع الإسرائيلية غاراتها على غزة بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 51 ألفاً، فيما أصيب أكثر من 116 ألفاً.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حل الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون ممكنا إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وخلال زيارة محمود عباس إلى روسيا في أبريل/نيسان 2015، تم توقيع اتفاقية بشأن إنشاء اللجنة الحكومية الروسية الفلسطينية للتعاون التجاري والاقتصادي، وانعقد الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية في 5 ديسمبر/كانوان الأول 2024 في موسكو.وارتفع حجم التجارة الثنائية خلال الفترة يناير - يوليو 2023 بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 إلى 4.8 مليون دولار، بما في ذلك الصادرات التي زادت بنسبة 40.4% إلى 4.4 مليون دولار. وارتفعت الواردات 5.8 مرة إلى 437.1 ألف دولار.في الوقت الحاضر، هناك تنويع في حجم التجارة الثنائية وتوسع في عدد الشركات المشاركة في التجارة المتبادلة، ويعتزم الطرفان تعزيز التعاون الصناعي في عدد من المجالات، هناك آفاق للتعاون في قطاع السيارات، مجموعة "GAZ" تبدي اهتمامها بدخول السوق الفلسطينية وترغب في استكشاف إمكانية توريد المركبات التجارية.ومن المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الصناعي صناعة المعادن، وخاصة صناعة الألومنيوم. هناك فرص لتوسيع التعاون في المجال الدوائي. الشركات الروسية الرائدة مستعدة لتقديم الأدوية المبتكرة (الأنسولين، والمواد الماصة، والبكتيريا، والأدوية المضادة للأورام، والعوامل المناعية الحيوية، والأدوية المضادة للالتهابات ومضادات الفيروسات)، بالإضافة إلى المعدات الطبية الحديثة.في مايو/أيار 2024، وضعت وزارتا الصحة الروسية والفلسطينية "خارطة طريق" لتوفير الرعاية الطبية للفلسطينيين. وتأمل السلطات الفلسطينية في الحصول على زيادة أخرى في المساعدات من روسيا.في 10 أكتوبر 2016، دخلت قرارات المجموعة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ، والتي تعفي المنتجات الفلسطينية المدرجة في قائمة السلع التفضيلية من الرسوم الجمركية عند استيرادها إلى أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.ويظل تعزيز العلاقات الإنسانية أحد المجالات ذات الأولوية للتعاون الروسي الفلسطيني، ويتطور التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وتتم مناقشة إمكانية إطلاق برامج تعليمية للتعليم المهني الثانوي.ويقوم السياح والحجاج الروس بزيارة الأماكن المقدسة الموجودة في فلسطين، وخاصة في بيت لحم وأريحا والخليل، في أكتوبر 2010، تم الانتهاء من بناء مجمع المتاحف والحدائق في أريحا، شارك دميتري ميدفيديف في حفل الافتتاح الكبير في يناير 2011.في 26 يونيو 2012، وبحضور فلاديمير بوتين ومحمود عباس، تم افتتاح المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيت لحم.وفي فلسطين، هناك مدرستان تدرسان باللغة الروسية، وفي الأول من سبتمبر 2014، تم افتتاح مدرسة الصداقة الروسية الفلسطينية، وهي أول مدرسة روسية حكومية للبنين، ومنذ 1 سبتمبر 2015، يتم تدريس اللغة الروسية هناك، ومدرسة فلسطين للبنات في بيت عنيا هي مدرسة خاصة شاملة تابعة لدير جثسيماني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ويتم تدريس اللغة الروسية فيها ابتداءً من الصف الثالث.وروسيا تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين، ومن عام 2017 إلى عام 2021، تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار من خلال وكالة الأمم المتحدة للمساعدات في الشرق الأدنى، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي إطار المهمة الإنسانية، سلمت روسيا نحو 830 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والملابس والمواد الأساسية لسكان قطاع غزة.

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