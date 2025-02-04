https://sarabic.ae/20250204/خبير-روسيا-داعمة-أساسية-للسلام-في-فلسطين-وتسعى-لتفعيل-الوحدة-الفلسطينية-1097464976.html

خبير: روسيا داعمة أساسية للسلام في فلسطين وتسعى لتفعيل الوحدة الفلسطينية

خبير: روسيا داعمة أساسية للسلام في فلسطين وتسعى لتفعيل الوحدة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

رأى الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني الدكتور شفيق التالولي، أن "روسيا تعد من الدول الكبرى المؤثرة على الساحة الدولية، ولها مكانة جغرافية واستراتيجية،... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T13:23+0000

2025-02-04T13:23+0000

2025-02-04T13:23+0000

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وقال التالولي لوكالة "سبوتنيك": "روسيا تعتبر داعمًا أساسيًا للسلام في فلسطين، حيث تسعى دائمًا لتفعيل الوحدة الفلسطينية عبر لقاءات تخصصها لكل الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى حوار وطني يساهم في لم شتات الفلسطينيين".وأضاف التالولي أن "الكل في المرحلة الحالية على مشارف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يجب أن يُستأنف الحديث حولها، وهنا تأتي أهمية الدور الروسي في هذه العملية"، مشدّدًا على أنّ "هناك توجهًا نحو روسيا لتكون ضمانة لقرار وقف إطلاق النار وتأمين الدعم الإنساني لقطاع غزة".وأشار إلى أنّ "واشنطن تخشى من الدور الروسي المتزايد في المنطقة، وكذلك من النمو الاقتصادي والاستراتيجي لروسيا، بالإضافة إلى القلق من دورها المحتمل في الشرق الأوسط".وأضاف أن "الثابت في سياسة الولايات المتحدة هو دعم إسرائيل، بغض النظر عن أي تغييرات داخلية في الإدارة الأمريكية". وأوضح أنّ "الرئيس دونالد ترامب سيتبع سياسة دعم لإسرائيل بأسلوبه الخاص، والذي يختلف عن أسلوب الرئيس السابق جو بايدن"، لافتًا إلى أنّ "ترامب معروف بشخصيته الحاسمة وقدرته على فرض القرار، بينما عُرف بايدن بتردده في اتخاذ القرارات". كما أكد أنّ "نتنياهو سيكون أكثر راحة في ظل سياسات ترامب".وحول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد التالولي أنّ "نتنياهو لن يلتزم باستحقاق المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ "نتنياهو يسعى إلى كسب دعم الولايات المتحدة لتفادي التزامه بالاتفاق". وأشار إلى أنّ "صعوبة المرحلة الثانية تكمن في أن نتنياهو سيقوم باستخدام أساليب الابتزاز ضد الجميع في هذه المرحلة".وتحدث عن محاولات نتنياهو لتفريغ قطاع غزة من المكونات السياسية الفلسطينية، ومشدّدًا على أنه يتعاون لتحقيق هذا الهدف مع البيت الأبيض".أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزةمسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار غزة5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة

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