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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار غزة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T09:46+0000
2025-02-04T09:46+0000
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وشدد مجدلاني، في تصريحات لسبوتنيك، خلال مؤتمر "فالداي" في موسكو، على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية لكي تكون هي القيادة الشرعية في غزة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز تأثير السلطة في القطاع.وبشأن وجود خطة بديلة لدى القيادة الفلسطينية في حال استئناف الحرب مرة أخرى، أضاف المجدلاني: "بالطبع، هناك دائماً أكثر من خطة بديلة. في بعض الأحيان، قد لا تكون لدينا خطة. نعم، لا يوجد خطة حكومية بشكل محدد"، مؤكدا أن "الهدف الأول والرئيسي هو وقف الحرب الإسرائيلية بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من غزة".وتابع: "في اليوم التالي لغزة، سيكون لدينا مرسوم من السلطة الفلسطينية الشرعية، وسنواصل العمل نحو استراتيجية السلام"، مشددا على ضرورة الالتزم بالمبادرة الدولية لإحلال السلام مع إسرائيل.وختم المجدلاني تصريحاته بالقول: "بالنسبة لنا، لا توجد خطة بديلة للعودة عن الدور السياسي لدولة فلسطين في ممارسة حقوقها وسياساتها الوطنية".وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج؛ موسى أبو مرزوق، صرح أمس الاثنين، أنه يتوقع مشاركة روسيا في عملية إعادة إعمار غزة، موضحًا أن وفد الحركة في موسكو سيبحث ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال أبو مرزوق، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد تابع لـ"حماس"، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة وزارة الخارجية، نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية، وأن تؤدي دورها وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".وتوقع أبو مرزوق أن تقدم موسكو على إرسال مساعدات إنسانية للقطاع، وتسهم في عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين الروس حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعملية تبادل الأسرى.جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وشارك في المفاوضات إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين وممثلي الإدارة الأميركية السابقة، ممثل عن إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار غزة

09:46 GMT 04.02.2025
© Sputnikالأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن الدول العربية ستكون أول مساعد في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.
وشدد مجدلاني، في تصريحات لسبوتنيك، خلال مؤتمر "فالداي" في موسكو، على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية لكي تكون هي القيادة الشرعية في غزة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز تأثير السلطة في القطاع.
وبشأن وجود خطة بديلة لدى القيادة الفلسطينية في حال استئناف الحرب مرة أخرى، أضاف المجدلاني: "بالطبع، هناك دائماً أكثر من خطة بديلة. في بعض الأحيان، قد لا تكون لدينا خطة. نعم، لا يوجد خطة حكومية بشكل محدد"، مؤكدا أن "الهدف الأول والرئيسي هو وقف الحرب الإسرائيلية بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من غزة".
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وتابع: "في اليوم التالي لغزة، سيكون لدينا مرسوم من السلطة الفلسطينية الشرعية، وسنواصل العمل نحو استراتيجية السلام"، مشددا على ضرورة الالتزم بالمبادرة الدولية لإحلال السلام مع إسرائيل.
وختم المجدلاني تصريحاته بالقول: "بالنسبة لنا، لا توجد خطة بديلة للعودة عن الدور السياسي لدولة فلسطين في ممارسة حقوقها وسياساتها الوطنية".
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج؛ موسى أبو مرزوق، صرح أمس الاثنين، أنه يتوقع مشاركة روسيا في عملية إعادة إعمار غزة، موضحًا أن وفد الحركة في موسكو سيبحث ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
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وقال أبو مرزوق، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد تابع لـ"حماس"، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه زيارة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، لدينا العديد من الموضوعات التي نود مناقشتها مع قيادة وزارة الخارجية، نحن بحاجة إلى أن تشارك روسيا في إعمار قطاع غزة، وينبغي لروسيا أن تكون حاضرة في هذه العملية، وأن تؤدي دورها وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".
وتوقع أبو مرزوق أن تقدم موسكو على إرسال مساعدات إنسانية للقطاع، وتسهم في عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين الروس حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وعملية تبادل الأسرى.
جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
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وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين.
وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وشارك في المفاوضات إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين وممثلي الإدارة الأميركية السابقة، ممثل عن إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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