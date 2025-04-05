https://sarabic.ae/20250405/المكتب-الإعلامي-في-غزة-فيديو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-رفح-يدحض-الرواية-الإسرائيلية-1099235443.html

المكتب الإعلامي في غزة: فيديو مقتل عمال الإغاثة في رفح يدحض الرواية الإسرائيلية

المكتب الإعلامي في غزة: فيديو مقتل عمال الإغاثة في رفح يدحض الرواية الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار الشهر الماضي على سيارات الإسعاف في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 15 مسعفا، بحسب الأمم... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T08:55+0000

2025-04-05T08:55+0000

2025-04-05T08:55+0000

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وأفادت الأمم المتحدة بأن 15 مسعفاً معظمهم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجهاز الدفاع المدني في غزة قتلوا في 23 من مارس (آذار). وكان من بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثثهم مدفونة معاً في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.وأشار الإعلام الحكومي بغزة إلى أن الفيديو يظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف كانت تحمل علامات واضحة تدل على طبيعتها، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في "جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني".الفيديو يفضح بالكامل الرواية الإسرائيلية التي زعمت أن المركبات "اقتربت بطريقة مريبة" دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب الجيش الإسرائيلي.ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية لم "تهاجم سيارة إسعاف عشوائيا"، ولكن تم رصد عدة سيارات "تتقدم بشكل مثير للريبة" دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ باتجاه القوات الإسرائيلية، مما دفعها إلى إطلاق النار. وقال العقيد شوشاني في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تسعة من القتلى كانوا مسلحين فلسطينيين.ويظهر في الصورة رجال الإنقاذ، اثنان منهم على الأقل يرتديان الزي الرسمي، يخرجون من شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف تحمل شعار الهلال الأحمر ويقتربون من سيارة الإسعاف التي خرجت عن مسارها إلى أحد الجوانب.تهتز الكاميرا، ويختفي الفيديو. لكن الصوت يستمر لخمس دقائق، ولا يتوقف إطلاق النار المتقطع.وقد أثار مقتل عمال الإغاثة، الذين فقدوا لأول مرة في 23 مارس، إدانة دولية، وأكدت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني أن عمال الإغاثة لم يكونوا يحملون أسلحة ولم يشكلوا أي تهديد.استغرق الأمر 5 أيام بعد تعرض سيارات الإنقاذ للهجوم وتوقفها عن العمل، حتى تفاوضت الأمم المتحدة والهلال الأحمر مع الجيش الإسرائيلي لتوفير ممر آمن للبحث عن المفقودين. يوم الأحد، عثرت فرق الإنقاذ على 15 جثة، معظمها في مقبرة جماعية ضحلة، إلى جانب سيارات الإسعاف المحطمة ومركبة تحمل شعار الأمم المتحدة.الهلال الأحمر الفلسطيني: لا معلومات حتى الآن حول آلية استلام المساعدات من الجانب المصريروسيا ترسل طائرة إلى مصر محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة

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