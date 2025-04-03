متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250403/متحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-وجود-النازحين-في-ظروف-غير-صحية-بيئة-خصبة-لانتشار-الأمراض-1099189420.html
متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض
متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدّثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ "الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون بعد مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة، بالمأساوي للغاية". 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T13:46+0000
2025-04-03T13:46+0000
غزة
نزوح
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098966966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0ef5fbda7c61c21697b79f5766ad6a4.jpg
وأشارت فرسخ في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "أومر الإخلاء الواسعة والمتكرّرة ضاعفت من معاناة الفلسطينيين"، موضحةً أنّ "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخول المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية للقطاع".ورأت فرسخ أنّ "خطر المجاعة لا يزال قائماً وأسعار ما تبقى من مواد أساسية "خيالية" ما يصعّب توفير الوجبات اليومية للعائلات".وكشفت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنّ "الوضع الصحي شبه منهار بعد أنّ أصبحت أغلب المستشفيات خارجة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتكرّر، والقليلة المتبقية تعمل بشكل جزئي ولا تقدّم خدمات متكاملة".ورأت فرسخ أن "لا حلّ سوى بضغط دولي على إسرائيل لفتح كلّ المعابر والسماح بدخول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وتوزيعها على كلّ الناس في قطاع غزة"، وأكّدت " أنّه "لا يوجد للهلال الأحمر الفلسطيني أيّ دور أو مسؤولية في عمليات الإخلاء".وتابعت فرسخ: "الناس في غزة يعيشون داخل سجن وهم يتعرضون للقصف المتواصل على مدار الساعة ولا يسمح لهم في الخروج"، مشيرةً إلى أن "آلاف الجرحى والمرضى ينتظرون منذ أشهر السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، خاصة أنه لا يوجد فرصة لعلاجهم داخل قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20250402/إعلام-كاتس-يعلن-توسيع-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-وضم-أراض-جديدة-إلى-المنطقة-العازلة-1099147748.html
https://sarabic.ae/20250326/بيانات-مثيرة-للقلق-بنك-إسرائيل-يؤكد-أن-عواقب-الحرب-على-غزة-تؤثر-على-اقتصاد-بلاده-لسنوات-طويلة-1098978137.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098966966_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_deaf1cdef6fedf94faa186cb76b46341.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, نزوح, تقارير سبوتنيك, حصري
غزة, نزوح, تقارير سبوتنيك, حصري

متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض

13:46 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة
أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
وصفت المتحدّثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ "الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون بعد مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة، بالمأساوي للغاية".
وأشارت فرسخ في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "أومر الإخلاء الواسعة والمتكرّرة ضاعفت من معاناة الفلسطينيين"، موضحةً أنّ "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخول المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية للقطاع".
ورأت فرسخ أنّ "خطر المجاعة لا يزال قائماً وأسعار ما تبقى من مواد أساسية "خيالية" ما يصعّب توفير الوجبات اليومية للعائلات".
وكشفت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنّ "الوضع الصحي شبه منهار بعد أنّ أصبحت أغلب المستشفيات خارجة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتكرّر، والقليلة المتبقية تعمل بشكل جزئي ولا تقدّم خدمات متكاملة".
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
إعلام: كاتس يعلن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وضم أراض جديدة إلى المنطقة العازلة
أمس, 05:01 GMT

وأضافت فرسخ: "الكثير من الناس المصابين بأمراض عادية تفارق الحياة لعدم توفّر العلاج والدواء رغم أنّها حالات بسيطة"، مشيرة إلى أنّ "وجود النازحين في ظروف غير صحية يعتبر بيئة خصبة تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة فيما بينهم، إضافة إلى تراكم النفايات الصلبة والمياه الملوثة".

ورأت فرسخ أن "لا حلّ سوى بضغط دولي على إسرائيل لفتح كلّ المعابر والسماح بدخول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وتوزيعها على كلّ الناس في قطاع غزة"، وأكّدت " أنّه "لا يوجد للهلال الأحمر الفلسطيني أيّ دور أو مسؤولية في عمليات الإخلاء".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
بيانات "مثيرة للقلق".. بنك إسرائيل يؤكد أن عواقب الحرب على غزة تؤثر على اقتصاد بلاده لسنوات طويلة
26 مارس, 15:43 GMT

وأضافت فرسخ أنه "إذا كان المرضى أنفسهم بين الحياة والموت وقوائم أسمائهم موجودة ومجهّزة ومعتمدة من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية ليس لديهم فرصة للخروج من أجل إنقاذ حياتهم، فكيف يمكن إجلاء الناس أو السكان؟".

وتابعت فرسخ: "الناس في غزة يعيشون داخل سجن وهم يتعرضون للقصف المتواصل على مدار الساعة ولا يسمح لهم في الخروج"، مشيرةً إلى أن "آلاف الجرحى والمرضى ينتظرون منذ أشهر السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، خاصة أنه لا يوجد فرصة لعلاجهم داخل قطاع غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала