https://sarabic.ae/20250403/متحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-وجود-النازحين-في-ظروف-غير-صحية-بيئة-خصبة-لانتشار-الأمراض-1099189420.html

متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض

متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: وجود النازحين في ظروف غير صحية بيئة خصبة لانتشار الأمراض

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدّثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ "الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون بعد مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة، بالمأساوي للغاية". 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T13:46+0000

2025-04-03T13:46+0000

2025-04-03T13:46+0000

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وأشارت فرسخ في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "أومر الإخلاء الواسعة والمتكرّرة ضاعفت من معاناة الفلسطينيين"، موضحةً أنّ "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخول المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية للقطاع".ورأت فرسخ أنّ "خطر المجاعة لا يزال قائماً وأسعار ما تبقى من مواد أساسية "خيالية" ما يصعّب توفير الوجبات اليومية للعائلات".وكشفت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنّ "الوضع الصحي شبه منهار بعد أنّ أصبحت أغلب المستشفيات خارجة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتكرّر، والقليلة المتبقية تعمل بشكل جزئي ولا تقدّم خدمات متكاملة".ورأت فرسخ أن "لا حلّ سوى بضغط دولي على إسرائيل لفتح كلّ المعابر والسماح بدخول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وتوزيعها على كلّ الناس في قطاع غزة"، وأكّدت " أنّه "لا يوجد للهلال الأحمر الفلسطيني أيّ دور أو مسؤولية في عمليات الإخلاء".وتابعت فرسخ: "الناس في غزة يعيشون داخل سجن وهم يتعرضون للقصف المتواصل على مدار الساعة ولا يسمح لهم في الخروج"، مشيرةً إلى أن "آلاف الجرحى والمرضى ينتظرون منذ أشهر السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، خاصة أنه لا يوجد فرصة لعلاجهم داخل قطاع غزة".

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