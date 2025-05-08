https://sarabic.ae/20250508/العاهل-السعودي-يصدر-14-أمرا-ملكيا-تعرف-على-تفاصيلها-1100318439.html
العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها
العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية التي تتضمن إعفاء بعض الأمراء والمسؤولين من مناصبهم. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T15:03+0000
2025-05-08T15:03+0000
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، إلى أن الملك سلمان، أصدر 14 أمرا ملكيا تم بموجبها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز، أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، نائبا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، بينما تم إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من منصبه.وبحسب الصحيفة، فإن الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية من منصبه، بينما تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بمنصب نائب وزير الداخلية.وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل، من عضوية مجلس الشورى، بينما تم تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين فهد بن عبد الله العسكر، نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.واستندت الأوامر الملكية التي تضمنت أسماء مسؤولين وأمراء آخرين، على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونوابهم، وتضمنت أمرا ملكيا للوزارات والجهات المختصة باعتمادها وتنفيذها.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية التي تتضمن إعفاء بعض الأمراء والمسؤولين من مناصبهم.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، إلى أن الملك سلمان، أصدر 14 أمرا ملكيا تم بموجبها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز، أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، نائبا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، بينما تم إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من منصبه.
وبحسب الصحيفة، فإن الأوامر الملكية
تضمنت إعفاء الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية من منصبه، بينما تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بمنصب نائب وزير الداخلية.
وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل، من عضوية مجلس الشورى، بينما تم تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين فهد بن عبد الله العسكر، نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.
واستندت الأوامر الملكية التي تضمنت أسماء مسؤولين وأمراء
آخرين، على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونوابهم، وتضمنت أمرا ملكيا للوزارات والجهات المختصة باعتمادها وتنفيذها.