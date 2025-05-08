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https://sarabic.ae/20250508/العاهل-السعودي-يصدر-14-أمرا-ملكيا-تعرف-على-تفاصيلها-1100318439.html
العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها
العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية التي تتضمن إعفاء بعض الأمراء والمسؤولين من مناصبهم. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T15:03+0000
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، إلى أن الملك سلمان، أصدر 14 أمرا ملكيا تم بموجبها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز، أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، نائبا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، بينما تم إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من منصبه.وبحسب الصحيفة، فإن الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية من منصبه، بينما تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بمنصب نائب وزير الداخلية.وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل، من عضوية مجلس الشورى، بينما تم تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين فهد بن عبد الله العسكر، نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.واستندت الأوامر الملكية التي تضمنت أسماء مسؤولين وأمراء آخرين، على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونوابهم، وتضمنت أمرا ملكيا للوزارات والجهات المختصة باعتمادها وتنفيذها.
https://sarabic.ae/20250327/تعيينات-بارزة-في-الخارجية-والجيش-أوامر-ملكية-جديدة-في-السعودية-1099008365.html
https://sarabic.ae/20240902/العاهل-السعودي-يصدر-أمرين-ملكيين-بإعادة-تكوين-هيئة-كبار-العلماء-ومجلس-الشورى-1092317216.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العاهل السعودي يصدر 14 أمرا ملكيا.. تعرف على تفاصيلها

15:03 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Dan Kitwood / Staffالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Dan Kitwood / Staff
تابعنا عبر
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية التي تتضمن إعفاء بعض الأمراء والمسؤولين من مناصبهم.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، إلى أن الملك سلمان، أصدر 14 أمرا ملكيا تم بموجبها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز، أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
تعيينات بارزة في الخارجية والجيش... أوامر ملكية جديدة في السعودية
27 مارس, 15:45 GMT
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، نائبا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، بينما تم إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من منصبه.
وبحسب الصحيفة، فإن الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية من منصبه، بينما تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بمنصب نائب وزير الداخلية.
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
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وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل، من عضوية مجلس الشورى، بينما تم تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين فهد بن عبد الله العسكر، نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.
واستندت الأوامر الملكية التي تضمنت أسماء مسؤولين وأمراء آخرين، على النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونوابهم، وتضمنت أمرا ملكيا للوزارات والجهات المختصة باعتمادها وتنفيذها.
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