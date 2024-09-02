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https://sarabic.ae/20240902/العاهل-السعودي-يصدر-أمرين-ملكيين-بإعادة-تكوين-هيئة-كبار-العلماء-ومجلس-الشورى-1092317216.html
العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في البلاد. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T14:37+0000
2024-09-02T14:37+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وتضمنت الأوامر الملكية، حسب وكالة الأنباء السعودية - (واس): "فيما يتعلق بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم، مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رئيساً، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه، الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فضلاً عن الشيخ عبد الله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد".وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية، التي أقرها الملك سلمان، على تكوين مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور مشعل السلمي، نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة لرئيس مجلس الشورى.وأصدر العاهل السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين في المملكة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك سلمان، بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة، وذلك بإحالته على التقاعد.وأمر أيضا بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير، رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.كما قرر الملك سلمان ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.وجاء في الأوامر أيضا، تعيين مطلق الأزيمع، مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

14:37 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Fethi Belaid
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في البلاد.
وتضمنت الأوامر الملكية، حسب وكالة الأنباء السعودية - (واس): "فيما يتعلق بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم، مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رئيساً، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه، الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فضلاً عن الشيخ عبد الله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد".
وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية، التي أقرها الملك سلمان، على تكوين مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور مشعل السلمي، نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة لرئيس مجلس الشورى.
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وأصدر العاهل السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين في المملكة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك سلمان، بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة، وذلك بإحالته على التقاعد.
وأمر أيضا بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير، رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
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كما قرر الملك سلمان ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.
وجاء في الأوامر أيضا، تعيين مطلق الأزيمع، مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
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