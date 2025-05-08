https://sarabic.ae/20250508/بيان-من-الجيش-الإسرائيلي-بعد-غارات-النبطية-ولبنان-يطالب-بوضع-حد-للانتهاكات-1100305696.html

بيان من الجيش الإسرائيلي بعد غارات النبطية... ولبنان يطالب بوضع حد للانتهاكات

بيان من الجيش الإسرائيلي بعد غارات النبطية... ولبنان يطالب بوضع حد للانتهاكات

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو هاجم موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الموقع كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لمنظمة حزب الله"، مضيفا أنه "تم استهداف مخربين، ووسائل قتالية، وآبار".وتابع البيان: "يعد هذا الموقع جزءا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وقد خرج عن الخدمة نتيجة غارات جيش الدفاع"، مؤكدا أن "وجوده يُشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، "مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية جنوبي ⁧‫لبنان".وأجرى الرئيس ‫اللبناني‬ جوزيف عون، اتصالات مكثفة داخلية وخارجية على أعلى المستويات لوقف الخروقات الإسرائيلية، فيما شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية، في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية لم تدخر أي جهد للإسراع بالانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

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