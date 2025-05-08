https://sarabic.ae/20250508/ترامب-واشنطن-أبرمت-اتفاقية-المعادن-النادرة-مع-أوكرانيا-وتمت-المصادقة-عليها-1100321422.html
ترامب: واشنطن أبرمت اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا وتمت المصادقة عليها
ترامب: واشنطن أبرمت اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا وتمت المصادقة عليها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المصادقة على اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا، والموافقة عليها بالكامل من قبل الهيئات التشريعية بأوكرانيا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، في حديث للصحافة بالبيت الأبيض: "لقد أتممنا للتو صفقة المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا، والتي تم التصديق عليها والموافقة عليها بالكامل من قبل هيئتها التشريعية".وأضاف ترامب أنه ينوي التحدث مع فلاديمير زيلينسكي، قريبا.ومن جانبه، كتب النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن "البرلمان صادق على اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. أساسًا وبشكل عام، تم التصويت لصالحها (الاتفاقية) بـ338 صوتًا".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في أوائل مايو/ أيار الجاري، أن السلطات في واشنطن وكييف، وقّعتا اتفاقية بشأن المعادن النادرة لأوكرانيا، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، ووفقًا لما أفادت به النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن "الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن المعادن، تنص على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تبقى ملكًا وتحت سيطرة السلطات في كييف".وصرح النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في الثاني من مايو/ أيار الجاري، بأن البرلمان (الرادا) يعتزم إجراء تصويت على التصديق على اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، في الثامن من مايو الجاري".وفي الأول من مايو الجاري، أوضح جيليزنياك أن "الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بشأن المعادن النادرة غير محددة، المدة وستكون لها الأسبقية على القوانين الأوكرانية".ووفقًا له، فإن أوكرانيا ملزمة بموجب الاتفاقية، بتحويل نصف عائدات التراخيص الجديدة للموارد الطبيعية إلى صندوق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الولايات المتحدة على حقوق أولوية في شراء المنتجات المستخرجة في أوكرانيا، وتلتزم سلطات كييف بضمان عدم حصول دول أو شركات ثالثة على شروط أكثر ملاءمة بكثير من تلك التي يحصل عليها الصندوق.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب
ترامب: واشنطن أبرمت اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا وتمت المصادقة عليها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المصادقة على اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا، والموافقة عليها بالكامل من قبل الهيئات التشريعية بأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب، في حديث للصحافة بالبيت الأبيض: "لقد أتممنا للتو صفقة المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا، والتي تم التصديق عليها والموافقة عليها بالكامل من قبل هيئتها التشريعية".
وأضاف ترامب أنه ينوي التحدث مع فلاديمير زيلينسكي، قريبا.
ومن جانبه، كتب النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن "البرلمان صادق على اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. أساسًا وبشكل عام، تم التصويت لصالحها (الاتفاقية) بـ338 صوتًا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في أوائل مايو/ أيار الجاري، أن السلطات في واشنطن وكييف
، وقّعتا اتفاقية بشأن المعادن النادرة لأوكرانيا، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، ووفقًا لما أفادت به النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن "الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن المعادن، تنص على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تبقى ملكًا وتحت سيطرة السلطات في كييف".
وأوضحت سفيريدينكو أن "الولايات المتحدة ستتمكن من تقديم مساهمات في صندوق الاستثمار، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف، على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي، في إطار الاتفاقية الموقعة بشأن المعادن، ويجب أن يُصدّق البرلمان الأوكراني على هذه الوثيقة".
وصرح النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في الثاني من مايو/ أيار الجاري، بأن البرلمان (الرادا) يعتزم إجراء تصويت على التصديق على اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، في الثامن من مايو الجاري".
وفي الأول من مايو الجاري، أوضح جيليزنياك أن "الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بشأن المعادن النادرة غير محددة، المدة وستكون لها الأسبقية على القوانين الأوكرانية".
ووفقًا له، فإن أوكرانيا ملزمة بموجب الاتفاقية، بتحويل نصف عائدات التراخيص الجديدة للموارد الطبيعية
إلى صندوق الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الولايات المتحدة على حقوق أولوية في شراء المنتجات المستخرجة في أوكرانيا، وتلتزم سلطات كييف بضمان عدم حصول دول أو شركات ثالثة على شروط أكثر ملاءمة بكثير من تلك التي يحصل عليها الصندوق.