مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/مسؤولون-أوكرانيون-يصفون-صفقة-المعادن-مع-واشنطن-بالـسرقة-1099020218.html
مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"
مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"
سبوتنيك عربي
انتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة؛ ومن غير المرجح أن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T04:19+0000
2025-03-28T05:07+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، اليوم الجمعة: "قال مسؤولون أوكرانيون كبار، إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن".وبحسب مسؤولين أوكرانيين، على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، فمن غير المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل. وطالب الرئيس الأمريكي رأس نظام كييف، بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل، عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، ونتيجة لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"

04:19 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 28.03.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
انتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة؛ ومن غير المرجح أن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، اليوم الجمعة: "قال مسؤولون أوكرانيون كبار، إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن".

وبحسب الصحيفة، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده. وفي الوقت نفسه، يصف بعض المسؤولين في كييف هذه الصفقة بأنها غير عادلة، بينما يقارنها آخرون بالسرقة.

وبحسب مسؤولين أوكرانيين، على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، فمن غير المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي
4 مارس, 04:28 GMT
ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير/ شباط عندما وصل للتوقيع على اتفاق استثمار المعادن الأوكرانية.
وطالب الرئيس الأمريكي رأس نظام كييف، بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل، عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، ونتيجة لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала