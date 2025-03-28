https://sarabic.ae/20250328/مسؤولون-أوكرانيون-يصفون-صفقة-المعادن-مع-واشنطن-بالـسرقة-1099020218.html
مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"
مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"
سبوتنيك عربي
انتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة؛ ومن غير المرجح أن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، اليوم الجمعة: "قال مسؤولون أوكرانيون كبار، إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن".وبحسب مسؤولين أوكرانيين، على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، فمن غير المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل. وطالب الرئيس الأمريكي رأس نظام كييف، بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل، عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، ونتيجة لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤولون أوكرانيون يصفون صفقة المعادن مع واشنطن بالـ"سرقة"
04:19 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 28.03.2025)
انتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة؛ ومن غير المرجح أن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، اليوم الجمعة: "قال مسؤولون أوكرانيون كبار، إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن".
وبحسب الصحيفة، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده. وفي الوقت نفسه، يصف بعض المسؤولين في كييف هذه الصفقة بأنها غير عادلة، بينما يقارنها آخرون بالسرقة.
وبحسب مسؤولين أوكرانيين، على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، فمن غير المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل.
ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير/ شباط عندما وصل للتوقيع على اتفاق استثمار المعادن الأوكرانية.
وطالب الرئيس الأمريكي رأس نظام كييف
، بالموافقة على وقف إطلاق النار، والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس زيلينسكي بأنه محرض ناكر للجميل، عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما، ونتيجة لذلك، طُلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم التوقيع على الاتفاق.