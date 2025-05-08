https://sarabic.ae/20250508/هجرة-الطلاب-الدروز-مشهد-يفطر-قلوب-السوريين-فيديو--1100317944.html
"هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
"هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا، يغادرون السكن الجامعي في دمشق، ما أثار جدلا... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T15:07+0000
2025-05-08T15:07+0000
2025-05-08T15:07+0000
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وأثار الفيديو استنكارا واسعا في الشارع السوري، إذ يظهر فيه مغادرة الطلاب للسكن الجامعي الواقع على اتستراد المزة في دمشق، لا سيما أنه جاء بعد فترة شهدت توترات غير مسبوقة في أماكن تجمعات الطائفة الدرزية في سوريا، سواء في مناطق جرمانا أو أشرفية صحنايا بريف دمشق أو محافظة السويداء.وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات لضبط الأمن في المناطق الثلاث بصيغ مختلفة، إلا أن مخاوف تجدد الهجمات من جماعات وصفت بالخارجة عن القانون، تحت شعارات طائفية، لا تزال قائمة.رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديودائرة سوداء غامضة تظهر فجأة في سماء أمريكا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
"هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا، يغادرون السكن الجامعي في دمشق، ما أثار جدلا واسعا على تلك المواقع.
وأثار الفيديو استنكارا واسعا في الشارع السوري، إذ يظهر فيه مغادرة الطلاب للسكن الجامعي الواقع على اتستراد المزة في دمشق، لا سيما أنه جاء بعد فترة شهدت توترات غير مسبوقة في أماكن تجمعات الطائفة الدرزية في سوريا، سواء في مناطق جرمانا أو أشرفية صحنايا بريف دمشق أو محافظة السويداء.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات لضبط الأمن في المناطق الثلاث بصيغ مختلفة، إلا أن مخاوف تجدد الهجمات من جماعات وصفت بالخارجة عن القانون، تحت شعارات طائفية، لا تزال قائمة.