السفير الروسي في واشنطن: جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

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التلفزيون الباكستاني: إسلام آباد تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي
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مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
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183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
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19:00 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
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مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250509/السفير-الروسي-في-واشنطن-جوانب-إيجابية-بدأت-تظهر-في-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1100366283.html
السفير الروسي في واشنطن: جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
السفير الروسي في واشنطن: جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف عن جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن الوقت يتطلب استعادتها. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T22:48+0000
2025-05-09T22:48+0000
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال دارتشييف في حفل أقيم في السفارة: "إن الوقت يتطلب استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة والمسؤولية المشتركة عن الأمن في العالم".وأشار إلى أنه "من دواعي السرور" ظهور بعض الجوانب الإيجابية في مسألة استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وأضاف أن تجربة الحرب العالمية الثانية أظهرت كيف تتحد الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة ضد عدو مشترك...وفي وقت سابق، صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا.وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".
https://sarabic.ae/20250505/نائب-المبعوث-الروسي-محادثات-التطبيع-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-تتجاوز-بكثير-الصراع-في-أوكرانيا-1100164022.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفير الروسي في واشنطن: جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

22:48 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية - صورة أرشيفية
ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف عن جوانب إيجابية بدأت تظهر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن الوقت يتطلب استعادتها.
واشنطن – سبوتنيك. وقال دارتشييف في حفل أقيم في السفارة: "إن الوقت يتطلب استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة والمسؤولية المشتركة عن الأمن في العالم".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
5 مايو, 01:57 GMT
وأشار إلى أنه "من دواعي السرور" ظهور بعض الجوانب الإيجابية في مسألة استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن تجربة الحرب العالمية الثانية أظهرت كيف تتحد الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة ضد عدو مشترك...
وفي وقت سابق، صرّح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تطبيع العلاقات تتجاوز بكثير جهود حل الصراع في أوكرانيا.
وأضاف، "إن الجهود الروسية الأمريكية للتطبيع أكبر بكثير من مفاوضاتنا بشأن الحل المحتمل للأزمة الأوكرانية".
وأشار المبعوث الروسي إلى اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا التطبيع، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع ليس فقط على روسيا والولايات المتحدة، بل على العالم أجمع.
وشدد بوليانسكي: "من المؤكد أن ذلك قد يدفع بلدينا إلى تطبيع العلاقات، وهو ما سيصب في مصلحة ليس روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع".
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