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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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السوداني يعلن رفضه استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار
السوداني يعلن رفضه استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار
سبوتنيك عربي
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيده على عدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية لشن اعتداءات على دول الجوار، مشيراً إلى أن مشروع طريق التنمية... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T08:34+0000
2025-05-09T08:34+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أوضح خلاله أن العلاقات بين البلدين تقوم على روابط الجوار والمصالح المشتركة والتاريخ والعلاقات الاجتماعية والدينية، مؤكداً أن زيارته الحالية إلى تركيا تأتي استكمالاً لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي.وأكد السوداني أن العلاقات العراقية التركية ترتكز على ركائز أساسية، أبرزها البعد الأمني ومكافحة الإرهاب كعدو مشترك، مشدداً على موقف حكومته الثابت بأن أمن العراق وأمن تركيا وحدة واحدة لا تتجزأ. وأشار إلى أن العراق يمنع بموجب الدستور أي جهة من استخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، مؤكداً موقف بلاده الواضح من حزب العمال الكردستاني كجماعة محظورة قانوناً.كما نوه بأهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق في إطار القوانين الدولية، معرباً عن ترحيبه بالمسار السياسي لنزع سلاح الحزب. وتطرق إلى ملف المياه، مشيراً إلى استمرار اجتماعات اللجان المشتركة لوضع آلية لتنفيذ مشاريع إدارة الموارد المائية.وأعلن السوداني عن إحالة تسعة مشاريع للتنفيذ ضمن اتفاق إطار المياه، تشمل إنشاء سدود حصاد المياه ومعالجة المياه، بالإضافة إلى توقيع عشر مذكرات تفاهم في مجالات الهجرة والعودة الطوعية للعراقيين والتعاون القضائي والتعليم العالي وإدارة الكوارث والتدريب الأمني والصناعات الدفاعية والبحث العلمي.وفيما يخص مشروع طريق التنمية، أكد السوداني أنه يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق وتركيا ودول المنطقة، مشيراً إلى عزم الحكومة إنشاء هيئة مستقلة لإدارته لتسهيل العمل وجذب المستثمرين، فضلاً عن تأسيس شركة متخصصة للمشروع.
https://sarabic.ae/20250506/الداخلية-العراقية-وضعنا-خططا-محكمة-لتأمين-القمة-العربية-في-بغداد-1100232936.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

السوداني يعلن رفضه استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار

08:34 GMT 09.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيده على عدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية لشن اعتداءات على دول الجوار، مشيراً إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أوضح خلاله أن العلاقات بين البلدين تقوم على روابط الجوار والمصالح المشتركة والتاريخ والعلاقات الاجتماعية والدينية، مؤكداً أن زيارته الحالية إلى تركيا تأتي استكمالاً لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي.
وأكد السوداني أن العلاقات العراقية التركية ترتكز على ركائز أساسية، أبرزها البعد الأمني ومكافحة الإرهاب كعدو مشترك، مشدداً على موقف حكومته الثابت بأن أمن العراق وأمن تركيا وحدة واحدة لا تتجزأ. وأشار إلى أن العراق يمنع بموجب الدستور أي جهة من استخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، مؤكداً موقف بلاده الواضح من حزب العمال الكردستاني كجماعة محظورة قانوناً.
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كما نوه بأهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق في إطار القوانين الدولية، معرباً عن ترحيبه بالمسار السياسي لنزع سلاح الحزب. وتطرق إلى ملف المياه، مشيراً إلى استمرار اجتماعات اللجان المشتركة لوضع آلية لتنفيذ مشاريع إدارة الموارد المائية.
وأعلن السوداني عن إحالة تسعة مشاريع للتنفيذ ضمن اتفاق إطار المياه، تشمل إنشاء سدود حصاد المياه ومعالجة المياه، بالإضافة إلى توقيع عشر مذكرات تفاهم في مجالات الهجرة والعودة الطوعية للعراقيين والتعاون القضائي والتعليم العالي وإدارة الكوارث والتدريب الأمني والصناعات الدفاعية والبحث العلمي.
وفيما يخص مشروع طريق التنمية، أكد السوداني أنه يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق وتركيا ودول المنطقة، مشيراً إلى عزم الحكومة إنشاء هيئة مستقلة لإدارته لتسهيل العمل وجذب المستثمرين، فضلاً عن تأسيس شركة متخصصة للمشروع.
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