https://sarabic.ae/20250506/الداخلية-العراقية-وضعنا-خططا-محكمة-لتأمين-القمة-العربية-في-بغداد-1100232936.html
الداخلية العراقية: وضعنا خططا محكمة لتأمين القمة العربية في بغداد
الداخلية العراقية: وضعنا خططا محكمة لتأمين القمة العربية في بغداد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، إكمال جميع الاستعدادات الأمنية الخاصة بعقد القمة العربية في بغداد. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T19:46+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشمري، عقده اليوم اجتماع في القصر الحكومي بشأن استعدادات القمة العربية بحضور وزراء ومسؤولين.وأفاد الشمري بأنه "مع اقتراب موعد القمة العربية تتصاعد الاستعدادات والاستحضارات ويجب إكمال عمليات التنسيق وربط كل الأعمال، لا سيما موضوع المراسيم مع الجهات الأمنية".وأضاف: "كلجنة أمنية حاليا أكملنا استعداداتنا واستحضاراتنا، ويوم السبت الماضي حضر رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية وعرضنا له في مركز القيادة الوطني آخر تفاصيل استعداداتنا وكل ما يتعلق بالجانب الأمني".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250416/العراق-يوجه-دعوة-رسمية-للشرع-لحضور-القمة-العربية-في-بغداد-1099592486.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
الداخلية العراقية: وضعنا خططا محكمة لتأمين القمة العربية في بغداد
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، إكمال جميع الاستعدادات الأمنية الخاصة بعقد القمة العربية في بغداد.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشمري، عقده اليوم اجتماع في القصر الحكومي بشأن استعدادات القمة العربية بحضور وزراء ومسؤولين.
وأفاد الشمري بأنه "مع اقتراب موعد القمة العربية تتصاعد الاستعدادات والاستحضارات ويجب إكمال عمليات التنسيق وربط كل الأعمال، لا سيما موضوع المراسيم مع الجهات الأمنية".
وأضاف: "كلجنة أمنية حاليا أكملنا استعداداتنا واستحضاراتنا، ويوم السبت الماضي حضر رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية وعرضنا له في مركز القيادة الوطني آخر تفاصيل استعداداتنا وكل ما يتعلق بالجانب الأمني".
وأضاف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري "وضعنا خططا محكمة لتأمين الحماية لأماكن المطارات والقصور والفنادق التي ستحتضن الملوك والرؤساء والقادة الحاضرين للقمة، والتحضيرات جارية على قدم وساق".
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة
ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية
، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.