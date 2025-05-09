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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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https://sarabic.ae/20250509/الصين-تبتكر-أصغر-وأخف-روبوت-لاسلكي-في-العالم-قادر-على-تغيير-شكله-1100362966.html
الصين تبتكر أصغر وأخف روبوت لاسلكي في العالم قادر على تغيير شكله
الصين تبتكر أصغر وأخف روبوت لاسلكي في العالم قادر على تغيير شكله
سبوتنيك عربي
طور باحثون من جامعتي تسينغهوا وبيهانغ في الصين، أصغر وأخف روبوت لاسلكي في العالم، قادر على تغيير شكله والتحرك برا أو جوا. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T18:45+0000
2025-05-09T18:45+0000
مجتمع
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الصين
علوم
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يعتمد الروبوت، المستوحى من مكعبات "الليغو" على "مشغل متحول" يحوّل الطاقة إلى حركة، مما يسمح له بالتكيف مع التضاريس والبيئات المعقدة.ويبلغ طول الروبوت 9 سنتيمتر ووزنه 25 غرام، ويتميز بسرعة أرضية فائقة مقارنة بالروبوتات اللاسلكية المماثلة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وأظهرت التجارب أنه بإمكان الروبوت الطيران والهبوط، والتبديل إلى وضع الزحف لتجاوز العقبات، مثل المنحدرات والأنقاض، ما يجعله مناسبا لمهام الإنقاذ والاستطلاع.وأوضح البروفيسور، تشانغ ييهوي، أن هذا الابتكار قد يُستخدم في البيئات عالية الخطورة ومهام الاستكشاف الجيولوجي.ويتيح المشغل الجديد تثبيت أشكال مختلفة للروبوت باستخدام التحكم الكهروحراري، ويشبه "عضلة روبوت" قابلة للبرمجة.ويمكن توظيف التقنية نفسها في تصنيع أجهزة طبية قابلة للزرع وواجهات واقع افتراضي ولمسي متطورة.
https://sarabic.ae/20250411/-مباراة-قتالية-بين-روبوت-بشري-وملاكم-محترف-فيديو--1099454294.html
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منوعات, الصين, علوم
منوعات, الصين, علوم

الصين تبتكر أصغر وأخف روبوت لاسلكي في العالم قادر على تغيير شكله

18:45 GMT 09.05.2025
© Photo / Unsplash/ Mourizal Zativaقطع ليغو
قطع ليغو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
قطع ليغو
© Photo / Unsplash/ Mourizal Zativa
تابعنا عبر
طور باحثون من جامعتي تسينغهوا وبيهانغ في الصين، أصغر وأخف روبوت لاسلكي في العالم، قادر على تغيير شكله والتحرك برا أو جوا.
يعتمد الروبوت، المستوحى من مكعبات "الليغو" على "مشغل متحول" يحوّل الطاقة إلى حركة، مما يسمح له بالتكيف مع التضاريس والبيئات المعقدة.
ويبلغ طول الروبوت 9 سنتيمتر ووزنه 25 غرام، ويتميز بسرعة أرضية فائقة مقارنة بالروبوتات اللاسلكية المماثلة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وأظهرت التجارب أنه بإمكان الروبوت الطيران والهبوط، والتبديل إلى وضع الزحف لتجاوز العقبات، مثل المنحدرات والأنقاض، ما يجعله مناسبا لمهام الإنقاذ والاستطلاع.
وأوضح البروفيسور، تشانغ ييهوي، أن هذا الابتكار قد يُستخدم في البيئات عالية الخطورة ومهام الاستكشاف الجيولوجي.
صورة لمباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مجتمع
مباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف... فيديو
11 أبريل, 14:09 GMT
ويتيح المشغل الجديد تثبيت أشكال مختلفة للروبوت باستخدام التحكم الكهروحراري، ويشبه "عضلة روبوت" قابلة للبرمجة.
ويمكن توظيف التقنية نفسها في تصنيع أجهزة طبية قابلة للزرع وواجهات واقع افتراضي ولمسي متطورة.
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