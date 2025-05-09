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بوتين: روسيا تقدر المسار السيادي المستقل لصربيا
بوتين: روسيا تقدر المسار السيادي المستقل لصربيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر المسار المستقل والسيادي لصربيا في... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:25+0000
2025-05-09T19:25+0000
روسيا
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وقال بوتين لفوتشيتش: "نحن نقدر المسار المستقل والسيادي الذي تتبعه صربيا في الشؤون الدولية".وحول التعاون التجاري، أكد بوتين أن "هناك اتصالات منتظمة بين الوزارات القطاعية، كما أن العمل مستقر على مستوى التعاون البرلماني، مع أن مؤشرات التبادل التجاري بيننا، للأسف، ليست مثالية. علاوة على ذلك، هناك بعض التراجع. وعلينا، بالطبع، التفكير في كيفية التغلب على هذا الاتجاه".وأوضح بوتين، أن "الطاقة هي القوة الدافعة لعلاقاتنا التجارية والاستثمارية. ونحن ندرك ذلك جيدا. تظل روسيا الضامن لأمن الطاقة في صربيا، حيث توفر حوالي 85% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة".من جهته، علق فوتشيتش: "تعلمون أن لدينا قضية حيوية، وهي مسألة إمدادات الغاز. لا يزال لدينا عقد طويل الأجل، وكانت شروطنا ممتازة؛ أشكركم على هذا أيضًا".
https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الصربي-يعرب-عن-أمله-بزيارة-بوتين-إلى-بلغراد-1100361586.html
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روسيا, العالم, صربيا
روسيا, العالم, صربيا

بوتين: روسيا تقدر المسار السيادي المستقل لصربيا

19:25 GMT 09.05.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر المسار المستقل والسيادي لصربيا في الشؤون الدولية.
وقال بوتين لفوتشيتش: "نحن نقدر المسار المستقل والسيادي الذي تتبعه صربيا في الشؤون الدولية".

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن نعلم مدى الاحترام الذي تتعامل به السلطات والشعب الصربي مع ذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلادنا، ونحن ممتنون لذلك".

وحول التعاون التجاري، أكد بوتين أن "هناك اتصالات منتظمة بين الوزارات القطاعية، كما أن العمل مستقر على مستوى التعاون البرلماني، مع أن مؤشرات التبادل التجاري بيننا، للأسف، ليست مثالية. علاوة على ذلك، هناك بعض التراجع. وعلينا، بالطبع، التفكير في كيفية التغلب على هذا الاتجاه".
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
الرئيس الصربي يعرب عن أمله بزيارة بوتين إلى بلغراد
18:37 GMT
وأوضح بوتين، أن "الطاقة هي القوة الدافعة لعلاقاتنا التجارية والاستثمارية. ونحن ندرك ذلك جيدا. تظل روسيا الضامن لأمن الطاقة في صربيا، حيث توفر حوالي 85% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة".
وأضاف أن كميات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها صربيا يتم تسليمها عبر خط أنابيب "السيل التركي" بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن "شركة "غازبروم" (للطاقة الروسيٍ) لا تقوم بتوريد الغاز بشكل موثوق فحسب، بل وتضيف أيضًا كميات تفوق الالتزامات التعاقدية بناءً على طلب الأصدقاء الصرب... إن موثوقية الإمدادات تخلق الظروف اللازمة لاستقرار النشاط الاقتصادي في صربيا".
من جهته، علق فوتشيتش: "تعلمون أن لدينا قضية حيوية، وهي مسألة إمدادات الغاز. لا يزال لدينا عقد طويل الأجل، وكانت شروطنا ممتازة؛ أشكركم على هذا أيضًا".
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