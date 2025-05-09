https://sarabic.ae/20250509/دراسة-تكشف-عن-عدد-ساعات-النوم-الصحية-لمواطني-20-دولة-1100359892.html

دراسة تكشف عن عدد ساعات النوم الصحية لمواطني 20 دولة

دراسة تكشف عن عدد ساعات النوم الصحية لمواطني 20 دولة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة، أن مقدار النوم المثالي والصحي يختلف باختلاف البلد والثقافة، وليس هناك معيار عالمي ثابت. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T17:03+0000

2025-05-09T17:03+0000

2025-05-09T17:03+0000

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وحلل الباحثون من جامعة كولومبيا البريطانية، بيانات نحو 5000 شخص من 20 دولة، وتبين أن احتياجات النوم تتباين بشكل واضح من مكان إلى آخر، ما يتناقض مع التوصية الشائعة بالحصول على 8 ساعات من النوم.وقال الدكتور ستيفن هاين، أستاذ علم النفس ومؤلف الدراسة المنشورة في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences": "توصيات النوم يجب أن تأخذ السياق الثقافي في الاعتبار، فليست هناك كمية نوم واحدة تناسب الجميع".وأظهرت الدراسة أن متوسط النوم في اليابان كان 6 ساعات و18 دقيقة، بينما بلغ 7 ساعات و52 دقيقة في فرنسا (أعلى معدل)، و7 ساعات و27 دقيقة في كندا، و7 ساعات و17 دقيقة في الصين، و7 ساعات و14 دقيقة في الهند.ولم يجد الباحثون علاقة واضحة بين قصر النوم وتراجع الصحة في الدول التي ينام فيها السكان فترات أقصر.وذكرت الدكتورة كريستين أو، من جامعة فيكتوريا: "الأشخاص الذين ينامون وفق المعايير الثقافية لبلدانهم يتمتعون بصحة عامة أفضل، حتى لو كانت فترات النوم قصيرة".وأضافت أن "المثالي هو ما يتماشى مع ما يعتبر طبيعيا في ثقافة الفرد".كما لاحظت الدراسة أن الأشخاص في جميع البلدان ينامون في المتوسط ساعة أقل من المعدل الذي تعتبره ثقافتهم مثالياً.وأوصى الباحثون في الدراسة بتكييف الإرشادات الصحية العامة لتناسب السياقات الثقافية المختلفة، بهدف تحقيق نتائج صحية أفضل عالميا.

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