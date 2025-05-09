https://sarabic.ae/20250509/صحفي-تركي-تهديدات-زيلينسكي-تشير-إلى-اقتراب-نهايته--1100364886.html
صحفي تركي: تهديدات زيلينسكي تشير إلى اقتراب نهايته
صحفي تركي: تهديدات زيلينسكي تشير إلى اقتراب نهايته
سبوتنيك عربي
كتب الصحفي جيهون محمد أوغلو، أن فلاديمير زيلينسكي، برفضه وقف إطلاق النار وتوجيهه تهديدات ضد الضيوف الأجانب في موكب النصر في موسكو، قد انتهك التاريخ المشترك بين... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T20:10+0000
2025-05-09T20:10+0000
2025-05-09T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
العالم
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وأضاف أوغلو في مقال بصحيفة "أيدينليك" التركية، أن "مثل هذه الكلمات تعتبر تهديدا مبطنا وغير مسبوق. ربما يكون هذا مجرد ترهيب، لكن من الصعب جدا التنبؤ بما يمكن توقعه من أوكرانيا في ظل الظروف الحالية. تصريحات زيلينسكي بدأت تشبه خطاب زعيم نازي".ومع ذلك، سخر زيلينسكي مجددا من الإرث التاريخي المشترك بين البلدين، وأظهر أنه لا ينوي إنهاء الصراع العسكري، وفقا للصحفي.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر. وبدأ وقف إطلاق النار منتصف ليل 7-8 مايو/أيار، وسيستمر حتى منتصف ليل 10-11 مايو/أيار.ورفض زيلينسكي هذا الاقتراح، قائلاً إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري في 9 مايو/أيار في موسكو.
https://sarabic.ae/20250509/وزير-فلسطيني-سابق-روسيا-تتمسك-بإرث-النصر-وتواجه-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا--1100359424.html
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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم
صحفي تركي: تهديدات زيلينسكي تشير إلى اقتراب نهايته
كتب الصحفي جيهون محمد أوغلو، أن فلاديمير زيلينسكي، برفضه وقف إطلاق النار وتوجيهه تهديدات ضد الضيوف الأجانب في موكب النصر في موسكو، قد انتهك التاريخ المشترك بين البلدين، مما أدى إلى اقتراب نهايته.
وأضاف أوغلو في مقال بصحيفة "أيدينليك" التركية، أن "مثل هذه الكلمات تعتبر تهديدا مبطنا وغير مسبوق. ربما يكون هذا مجرد ترهيب، لكن من الصعب جدا التنبؤ بما يمكن توقعه من أوكرانيا في ظل الظروف الحالية. تصريحات زيلينسكي بدأت تشبه خطاب زعيم نازي".
وفقا للكاتب، ليس فقط رغبة زيلينسكي في إفساد احتفالات يوم النصر، بل أيضا لأن الهدنة التي اقترحتها موسكو لمدة ثلاثة أيام تحمل، من بين أمور أخرى، دلالة رمزية. لو قبلت أوكرانيا الاقتراح، لأظهر ذلك أن موسكو وكييف لديهما نصر مشترك، وبناء على هذا الإرث المشترك، من الممكن تماما التوصل إلى تفاهم بشأن السلام.
ومع ذلك، سخر زيلينسكي مجددا من الإرث التاريخي المشترك بين البلدين، وأظهر أنه لا ينوي إنهاء الصراع العسكري، وفقا للصحفي.
ولخص قائلا: "زيلينسكي يشكل تهديدا للسلام العالمي وللمنطق السليم، وقد يُعجل هذا بنهاية حقبته في التاريخ الأوكراني".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر. وبدأ وقف إطلاق النار منتصف ليل 7-8 مايو/أيار، وسيستمر حتى منتصف ليل 10-11 مايو/أيار.
ورفض زيلينسكي هذا الاقتراح، قائلاً إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري في 9 مايو/أيار في موسكو.