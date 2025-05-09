https://sarabic.ae/20250509/وزير-فلسطيني-سابق-روسيا-تتمسك-بإرث-النصر-وتواجه-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا--1100359424.html
وزير فلسطيني سابق: روسيا تتمسك بإرث النصر وتواجه "النازيين الجدد" في أوكرانيا
وزير فلسطيني سابق: روسيا تتمسك بإرث النصر وتواجه "النازيين الجدد" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق الوزير الفلسطيني السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، على إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو، معتبرًا أن "هذه... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T16:29+0000
2025-05-09T16:29+0000
2025-05-09T16:29+0000
روسيا
حصري
الذكرى الثمانين للنصر
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الاتحاد السوفيتي
الجيش الروسي
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى مجدلاني أن "الاحتفال في ذكرى النصر يعكس أهمية الدور الروسي ومكانة موسكو الدولية، خاصة في ظل الحضور اللافت لعدد كبير من رؤساء الدول والوفود من دول صديقة وشقيقة، بما يكرس نهج التعاون المستمر الذي تنتهجه روسيا الاتحادية". وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "روسيا اليوم، عبر عمليّتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تقارع من وصفهم بـ"النازيين الجدد"، في امتداد للمعركة التاريخية التي خاضها الشعب السوفياتي قبل ثمانية عقود دفاعًا عن الأرض، والشعب والقيم الإنسانية".
https://sarabic.ae/20250509/مؤرخ-تركي-روسيا-قوة-عظمى-ولا-تقبل-أحادية-القطب--1100357415.html
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روسيا, حصري, الذكرى الثمانين للنصر, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, الجيش الروسي
روسيا, حصري, الذكرى الثمانين للنصر, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, الجيش الروسي
وزير فلسطيني سابق: روسيا تتمسك بإرث النصر وتواجه "النازيين الجدد" في أوكرانيا
حصري
علق الوزير الفلسطيني السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، على إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو، معتبرًا أن "هذه المناسبة تعد محطة مفصليّة في تاريخ البشرية لما شكلته من تحطيم لقلعة النازية، وبداية نشوء نظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية."
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى مجدلاني أن "الاحتفال في ذكرى النصر يعكس أهمية الدور الروسي ومكانة موسكو الدولية، خاصة في ظل الحضور اللافت لعدد كبير من رؤساء الدول والوفود من دول صديقة وشقيقة، بما يكرس نهج التعاون المستمر الذي تنتهجه روسيا الاتحادية".
وأوضح أن "رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد على التمسّك بوصية الآباء والأجداد الذين خاضوا الحرب دفاعًا عن الوطن والبشرية جمعاء"، مشدّدًا على أن "محاولات تشويه التاريخ وتحريفه لا يمكن أن تلغي الحقائق الثابتة".
وأشار الوزير الفلسطيني السابق إلى أن "الرئيس بوتين شدّد على أن السلام هو مستقبل البشرية، مؤكدًا أن روسيا تدعو إلى الحوار كبديل عن الحروب"، كما "ذكر بأنّ المنتصر الحقيقي في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية كان الاتحاد السوفياتي بجيشه الأحمر".
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "روسيا اليوم، عبر عمليّتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تقارع من وصفهم بـ"النازيين الجدد"، في امتداد للمعركة التاريخية التي خاضها الشعب السوفياتي قبل ثمانية عقود دفاعًا عن الأرض، والشعب والقيم الإنسانية".