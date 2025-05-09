https://sarabic.ae/20250509/وزير-فلسطيني-سابق-روسيا-تتمسك-بإرث-النصر-وتواجه-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا--1100359424.html

وزير فلسطيني سابق: روسيا تتمسك بإرث النصر وتواجه "النازيين الجدد" في أوكرانيا

وزير فلسطيني سابق: روسيا تتمسك بإرث النصر وتواجه "النازيين الجدد" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علق الوزير الفلسطيني السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، على إحياء الذكرى الثمانين للنصر في موسكو، معتبرًا أن "هذه... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T16:29+0000

2025-05-09T16:29+0000

2025-05-09T16:29+0000

روسيا

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى مجدلاني أن "الاحتفال في ذكرى النصر يعكس أهمية الدور الروسي ومكانة موسكو الدولية، خاصة في ظل الحضور اللافت لعدد كبير من رؤساء الدول والوفود من دول صديقة وشقيقة، بما يكرس نهج التعاون المستمر الذي تنتهجه روسيا الاتحادية". وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "روسيا اليوم، عبر عمليّتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تقارع من وصفهم بـ"النازيين الجدد"، في امتداد للمعركة التاريخية التي خاضها الشعب السوفياتي قبل ثمانية عقود دفاعًا عن الأرض، والشعب والقيم الإنسانية".

https://sarabic.ae/20250509/مؤرخ-تركي-روسيا-قوة-عظمى-ولا-تقبل-أحادية-القطب--1100357415.html

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روسيا, حصري, الذكرى الثمانين للنصر, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, الجيش الروسي