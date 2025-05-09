https://sarabic.ae/20250509/عراقجي-انطلاق-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-مع-أمريكا-الأحد-في-سلطنة-عمان-1100365736.html

عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان

عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تم تأجيلها قبلًا، ستنعقد يوم الأحد المقبل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T21:25+0000

2025-05-09T21:25+0000

2025-05-09T21:25+0000

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طهران – سبوتنيك. وأضاف، في تصريح لموقع "شهرآرا نيوز" اليوم الجمعة، أن "الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان، التي تتولى استضافة المحادثات".وأوضح عراقجي أن الجانب العماني استفسر عن الموعد المقترح، وقد أبدت طهران موافقتها، مشيرًا إلى أن عمان تواصلت أيضًا مع الجانب الأمريكي.وأكد أن المفاوضات تسير بشكل تدريجي إلى الأمام، مضيفًا أن التقدم في المحادثات يتطلب المزيد من الوقت والمشاورات الفنية بين الوفود لدراسة القضايا المطروحة بشكل أعمق.وقالت وكالة تسنيم، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، في وقت سابق اليوم، إنه:وأضاف المصدر للوكالة الرسمية أنه "عقب اقتراح وزير الخارجية العماني عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".وأكد المصدر أن هذه المفاوضات التي ستجري الأحد المقبل ستتعلق فقط بالمجال النووي ورفع العقوبات عن إيران.وتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو/أيار الماضي، لأسباب لوجستية وفنية، بحسب إعلان الطرفين.

https://sarabic.ae/20250507/نائب-الرئيس-الأمريكي-المفاوضات-مع-إيران-جيدة-حتى-الآن-1100286447.html

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عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم