عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/عراقجي-انطلاق-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-مع-أمريكا-الأحد-في-سلطنة-عمان-1100365736.html
عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان
عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تم تأجيلها قبلًا، ستنعقد يوم الأحد المقبل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T21:25+0000
2025-05-09T21:25+0000
عباس عراقجي
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_0:40:1562:919_1920x0_80_0_0_b0b87904586fced64b3fecd4362e6f96.jpg
طهران – سبوتنيك. وأضاف، في تصريح لموقع "شهرآرا نيوز" اليوم الجمعة، أن "الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان، التي تتولى استضافة المحادثات".وأوضح عراقجي أن الجانب العماني استفسر عن الموعد المقترح، وقد أبدت طهران موافقتها، مشيرًا إلى أن عمان تواصلت أيضًا مع الجانب الأمريكي.وأكد أن المفاوضات تسير بشكل تدريجي إلى الأمام، مضيفًا أن التقدم في المحادثات يتطلب المزيد من الوقت والمشاورات الفنية بين الوفود لدراسة القضايا المطروحة بشكل أعمق.وقالت وكالة تسنيم، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، في وقت سابق اليوم، إنه:وأضاف المصدر للوكالة الرسمية أنه "عقب اقتراح وزير الخارجية العماني عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".وأكد المصدر أن هذه المفاوضات التي ستجري الأحد المقبل ستتعلق فقط بالمجال النووي ورفع العقوبات عن إيران.وتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو/أيار الماضي، لأسباب لوجستية وفنية، بحسب إعلان الطرفين.
https://sarabic.ae/20250507/نائب-الرئيس-الأمريكي-المفاوضات-مع-إيران-جيدة-حتى-الآن-1100286447.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_174:0:1562:1041_1920x0_80_0_0_3db4fabb48de14aa2a166e0b8699e02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

عراقجي: انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا الأحد في سلطنة عمان

21:25 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyevaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyeva
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تم تأجيلها قبلًا، ستنعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.
طهران – سبوتنيك. وأضاف، في تصريح لموقع "شهرآرا نيوز" اليوم الجمعة، أن "الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان، التي تتولى استضافة المحادثات".
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران "جيدة حتى الآن"
7 مايو, 20:20 GMT
وأوضح عراقجي أن الجانب العماني استفسر عن الموعد المقترح، وقد أبدت طهران موافقتها، مشيرًا إلى أن عمان تواصلت أيضًا مع الجانب الأمريكي.
وأكد أن المفاوضات تسير بشكل تدريجي إلى الأمام، مضيفًا أن التقدم في المحادثات يتطلب المزيد من الوقت والمشاورات الفنية بين الوفود لدراسة القضايا المطروحة بشكل أعمق.
وقالت وكالة تسنيم، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، في وقت سابق اليوم، إنه:
"تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان".
وأضاف المصدر للوكالة الرسمية أنه "عقب اقتراح وزير الخارجية العماني عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".
وأكد المصدر أن هذه المفاوضات التي ستجري الأحد المقبل ستتعلق فقط بالمجال النووي ورفع العقوبات عن إيران.
وتم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو/أيار الماضي، لأسباب لوجستية وفنية، بحسب إعلان الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала