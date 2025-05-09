https://sarabic.ae/20250509/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-السابق-سردية-النصر-الروسي-ستسود-وتسهم-في-صوغ-نظام-عالمي-جديد-1100350185.html
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد
سبوتنيك عربي
تناول النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرًا إلى دلالات الاحتفال الروسي بهذا الحدث، والتغيرات التي... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T11:00+0000
2025-05-09T11:00+0000
2025-05-09T11:00+0000
عيد النصر
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الفرزلي إلى أن "هناك محاولات مستمرة، منذ ما بعد الحرب وحتى الأمس القريب، لتقليص دور روسيا القيادي، وتهميش تضحيات شعبها، الذي كان في طليعة من أسهموا في هزيمة النازية". وأشار إلى أن "بعض القوى سعت إلى تصوير روسيا كدولة عادية فاقدة لأي قدرة على المشاركة في إدارة العالم وصياغة النظام العالمي".وأضاف أن "روسيا، بفضل جيشها وشعبها وكنيستها، أثبتت أنها لا تزال تملك التصميم والإرادة الكفيلة بإفشال كل محاولة تستهدف استقرارها أو موقعها الدولي"، مؤكدا أن "تحالفاتها الاستراتيجية تجعلها شريكا أساسيا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".ولفت إلى أن "الانتصار الروسي يحمل أهمية بالغة، وسيلعب دورًا محوريًا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض "القيم الصهيونية" وهيمنتها الثقافية على العالم.وختم بالتأكيد على أن "سردية النصر الروسي ستسود وستفرض نفسها في المرحلة المقبلة"، وأن "إعادة إنتاج نظام عالمي جديد تحت مظلّة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وتنوّعها."بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-يقف-الجيش-المصري-يتألق-في-الساحة-الحمراء-خلال-عرض-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية---1100336368.html
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عيد النصر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
عيد النصر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد
حصري
تناول النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرًا إلى دلالات الاحتفال الروسي بهذا الحدث، والتغيرات التي طرأت على نظرة العالم لدور روسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الفرزلي إلى أن "هناك محاولات مستمرة، منذ ما بعد الحرب وحتى الأمس القريب، لتقليص دور روسيا القيادي، وتهميش تضحيات شعبها، الذي كان في طليعة من أسهموا في هزيمة النازية". وأشار إلى أن "بعض القوى سعت إلى تصوير روسيا كدولة عادية فاقدة لأي قدرة على المشاركة في إدارة العالم وصياغة النظام العالمي".
وأضاف أن "روسيا، بفضل جيشها وشعبها وكنيستها، أثبتت أنها لا تزال تملك التصميم والإرادة الكفيلة بإفشال كل محاولة تستهدف استقرارها أو موقعها الدولي"، مؤكدا أن "تحالفاتها الاستراتيجية تجعلها شريكا أساسيا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".
وثمّن الفرزلي تضحيات الشعوب الساعية إلى السلام والحرية، منتقدًا محاولات إخضاع روسيا عبر الحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن "هذا الصراع يكشف عمق الاستهداف الغربي لروسيا".
ولفت إلى أن "الانتصار الروسي يحمل أهمية بالغة، وسيلعب دورًا محوريًا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض "القيم الصهيونية" وهيمنتها الثقافية على العالم.
وأشار النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن "روسيا، من خلال حفاظها على مؤسسة العائلة وقيمها المجتمعية، تساهم في إعادة طرح بدائل أخلاقية وثقافية لهذا الواقع العالمي"، داعيًا إلى "التمسك بالقيم التي كانت سائدة في منتصف القرن الماضي، في ظل توازنات دولية واحترام لتعدد الأقطاب".
وختم بالتأكيد على أن "سردية النصر الروسي ستسود وستفرض نفسها في المرحلة المقبلة"، وأن "إعادة إنتاج نظام عالمي جديد تحت مظلّة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وتنوّعها."