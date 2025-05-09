نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-السابق-سردية-النصر-الروسي-ستسود-وتسهم-في-صوغ-نظام-عالمي-جديد-1100350185.html
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد
سبوتنيك عربي
تناول النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرًا إلى دلالات الاحتفال الروسي بهذا الحدث، والتغيرات التي... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T11:00+0000
2025-05-09T11:00+0000
عيد النصر
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1a/1049664309_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_f9d4931c0b5ba90ec05d9872a7a43e3e.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الفرزلي إلى أن "هناك محاولات مستمرة، منذ ما بعد الحرب وحتى الأمس القريب، لتقليص دور روسيا القيادي، وتهميش تضحيات شعبها، الذي كان في طليعة من أسهموا في هزيمة النازية". وأشار إلى أن "بعض القوى سعت إلى تصوير روسيا كدولة عادية فاقدة لأي قدرة على المشاركة في إدارة العالم وصياغة النظام العالمي".وأضاف أن "روسيا، بفضل جيشها وشعبها وكنيستها، أثبتت أنها لا تزال تملك التصميم والإرادة الكفيلة بإفشال كل محاولة تستهدف استقرارها أو موقعها الدولي"، مؤكدا أن "تحالفاتها الاستراتيجية تجعلها شريكا أساسيا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".ولفت إلى أن "الانتصار الروسي يحمل أهمية بالغة، وسيلعب دورًا محوريًا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض "القيم الصهيونية" وهيمنتها الثقافية على العالم.وختم بالتأكيد على أن "سردية النصر الروسي ستسود وستفرض نفسها في المرحلة المقبلة"، وأن "إعادة إنتاج نظام عالمي جديد تحت مظلّة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وتنوّعها."بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-يقف-الجيش-المصري-يتألق-في-الساحة-الحمراء-خلال-عرض-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية---1100336368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1a/1049664309_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_7d2d1dc72fc27ac00b4ca631605c7d8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عيد النصر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
عيد النصر, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق: سردية النصر الروسي ستسود وتسهم في صوغ نظام عالمي جديد

11:00 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لبنان 26 يوليو 2021
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
تناول النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرًا إلى دلالات الاحتفال الروسي بهذا الحدث، والتغيرات التي طرأت على نظرة العالم لدور روسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الفرزلي إلى أن "هناك محاولات مستمرة، منذ ما بعد الحرب وحتى الأمس القريب، لتقليص دور روسيا القيادي، وتهميش تضحيات شعبها، الذي كان في طليعة من أسهموا في هزيمة النازية". وأشار إلى أن "بعض القوى سعت إلى تصوير روسيا كدولة عادية فاقدة لأي قدرة على المشاركة في إدارة العالم وصياغة النظام العالمي".
وأضاف أن "روسيا، بفضل جيشها وشعبها وكنيستها، أثبتت أنها لا تزال تملك التصميم والإرادة الكفيلة بإفشال كل محاولة تستهدف استقرارها أو موقعها الدولي"، مؤكدا أن "تحالفاتها الاستراتيجية تجعلها شريكا أساسيا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".

وثمّن الفرزلي تضحيات الشعوب الساعية إلى السلام والحرية، منتقدًا محاولات إخضاع روسيا عبر الحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن "هذا الصراع يكشف عمق الاستهداف الغربي لروسيا".

قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
08:09 GMT
ولفت إلى أن "الانتصار الروسي يحمل أهمية بالغة، وسيلعب دورًا محوريًا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض "القيم الصهيونية" وهيمنتها الثقافية على العالم.

وأشار النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن "روسيا، من خلال حفاظها على مؤسسة العائلة وقيمها المجتمعية، تساهم في إعادة طرح بدائل أخلاقية وثقافية لهذا الواقع العالمي"، داعيًا إلى "التمسك بالقيم التي كانت سائدة في منتصف القرن الماضي، في ظل توازنات دولية واحترام لتعدد الأقطاب".

وختم بالتأكيد على أن "سردية النصر الروسي ستسود وستفرض نفسها في المرحلة المقبلة"، وأن "إعادة إنتاج نظام عالمي جديد تحت مظلّة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وتنوّعها."
بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала