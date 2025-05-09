https://sarabic.ae/20250509/ناقلة-نفط-تابعة-لدولة-عربية-تنفذ-عملية-إنقاذ-بطولية-أمام-السواحل-الإيطالية-1100357718.html
ناقلة نفط تابعة لدولة عربية تنفذ عملية إنقاذ بطولية أمام السواحل الإيطالية
ناقلة نفط تابعة لدولة عربية تنفذ عملية إنقاذ بطولية أمام السواحل الإيطالية
سبوتنيك عربي
قادت ناقلة نفط تابعة لدولة عربية، عملية إنقاذ ناجحة لقارب كان في حالة خطر قبالة السواحل الإيطالية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T14:59+0000
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وكان مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري بروما، أبلغ شركة "هيبروك للنقل البحري"، إحدى فروع مجمع "سوناطراك" الجزائرية، بوجود إشارة استغاثة صادرة من قارب يواجه صعوبات في عرض البحر، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت الناقلة "إن أكر" تقع على بُعد 18 ميلا بحريا فقط من الموقع.وذكر بيان صادر عن المجمع أن الناقلة التابعة لـ"هيبروك" استجابت فورا للإشعار، وغيرت مسارها نحو منطقة الحادث، وفقا للبروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ، وبتنسيق مباشر مع الجهات الإيطالية المختصة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة.وبمساعدة سفينتين وطائرتين من القوات الجوية والبحرية الإيطالية، تمكنت ناقة النفط "إن أكر" من تحديد موقع القارب، وتعقب إشارة الاستغاثة، وتم تعيينها قائدا ميدانيا للعملية نظراً لقربها من الموقع وقدراتها الفنية.ونجح طاقم الناقلة "إن أكر" في تنفيذ مهمة الإغاثة بكفاءة عالية، وتم إنقاذ الأشخاص المتواجدين على متن القارب في حدود الساعة التاسعة ليلاً، لتنتهي العملية بنجاح كامل.
https://sarabic.ae/20250313/حريق-ضخم-على-ناقلة-وقود-إيرانية-فيديو-1098645267.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا
ناقلة نفط تابعة لدولة عربية تنفذ عملية إنقاذ بطولية أمام السواحل الإيطالية
قادت ناقلة نفط تابعة لدولة عربية، عملية إنقاذ ناجحة لقارب كان في حالة خطر قبالة السواحل الإيطالية.
وكان مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري بروما، أبلغ شركة "هيبروك للنقل البحري"، إحدى فروع مجمع "سوناطراك" الجزائرية، بوجود إشارة استغاثة صادرة من قارب يواجه صعوبات في عرض البحر، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت الناقلة "إن أكر" تقع على بُعد 18 ميلا بحريا فقط من الموقع.
وذكر بيان صادر عن المجمع أن الناقلة التابعة لـ"هيبروك" استجابت فورا للإشعار، وغيرت مسارها نحو منطقة الحادث، وفقا للبروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ، وبتنسيق مباشر مع الجهات الإيطالية المختصة، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة.
وبمساعدة سفينتين وطائرتين من القوات الجوية والبحرية الإيطالية، تمكنت ناقة النفط "إن أكر" من تحديد موقع القارب، وتعقب إشارة الاستغاثة، وتم تعيينها قائدا ميدانيا للعملية نظراً لقربها من الموقع وقدراتها الفنية.
ونجح طاقم الناقلة "إن أكر" في تنفيذ مهمة الإغاثة بكفاءة عالية، وتم إنقاذ الأشخاص المتواجدين على متن القارب في حدود الساعة التاسعة ليلاً، لتنتهي العملية بنجاح كامل.