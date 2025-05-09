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https://sarabic.ae/20250509/وزير-دفاع-كوريا-الديمقراطية-يعد-بتقديم-دعم-ثابت-للجيش-الروسي-1100329949.html
وزير دفاع كوريا الديمقراطية يعد بتقديم دعم ثابت للجيش الروسي
وزير دفاع كوريا الديمقراطية يعد بتقديم دعم ثابت للجيش الروسي
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع في جمهورية كوريا الشمالية الشعبية، نو غوان تشول، إن بلاده وجيشها الشعبي سيواصلان "بثبات" دعم العمليات التي يقوم بها الجيش الروسي، الهادفة إلى... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T01:38+0000
2025-05-09T01:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
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جاءت تصريحاته خلال حفل نظّمته السفارة الروسية في بيونغ يانغ مساء الثامن من مايو بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، حضره كبار المسؤولين الكوريين، بينهم باك جونغ تشول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، ووزيرة الخارجية تشوي سون هي، وعدد من القادة الحزبيين والعسكريين، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي.وخلال كلمته، عبّر نو عن احترامه العميق لجيل المنتصرين الذين أهدوا روسيا انتصارها العظيم، ووجّه تحية للجنود والضباط الروس الذين يقاتلون الآن ويقدمون كل شيء من أجل الدفاع عن كرامة الوطن، ورفاهية الشعب، والعدالة الدولية.وأكد أن النصر الذي حققته روسيا في الحرب الوطنية العظمى لم يحم فقط شرف وكرامة البلاد و"أنقذ البشرية من الفناء"، بل كان حدثًا تاريخيًا أثر بشكل كبير في ترسيخ الحرية والسلام في العالم أجمع.وشدد نو غوان تشول على أن "الجيش الشعبي الكوري سيواصل بلا تردد دعم الجيش الروسي"، معبّرًا عن ثقته في أن روسيا ستحقق النصر مجددًا، ومشيدًا بعلاقات الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا، والتي وصفها بأنها "لا تقهر وتنبض بالحيوية"، بفضل جهود قيادتي البلدين.
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تبدآن-قريبا-بناء-جسر-للمواصلات-عبر-نهر-تومانايا--1098990932.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

وزير دفاع كوريا الديمقراطية يعد بتقديم دعم ثابت للجيش الروسي

01:38 GMT 09.05.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© POOL
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قال وزير الدفاع في جمهورية كوريا الشمالية الشعبية، نو غوان تشول، إن بلاده وجيشها الشعبي سيواصلان "بثبات" دعم العمليات التي يقوم بها الجيش الروسي، الهادفة إلى حماية سيادة روسيا وأمنها وسلامة أراضيها، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).
جاءت تصريحاته خلال حفل نظّمته السفارة الروسية في بيونغ يانغ مساء الثامن من مايو بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، حضره كبار المسؤولين الكوريين، بينهم باك جونغ تشول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، ووزيرة الخارجية تشوي سون هي، وعدد من القادة الحزبيين والعسكريين، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي.
شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يسنقبل موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحد شوارع بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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27 مارس, 08:52 GMT
وخلال كلمته، عبّر نو عن احترامه العميق لجيل المنتصرين الذين أهدوا روسيا انتصارها العظيم، ووجّه تحية للجنود والضباط الروس الذين يقاتلون الآن ويقدمون كل شيء من أجل الدفاع عن كرامة الوطن، ورفاهية الشعب، والعدالة الدولية.
وأكد أن النصر الذي حققته روسيا في الحرب الوطنية العظمى لم يحم فقط شرف وكرامة البلاد و"أنقذ البشرية من الفناء"، بل كان حدثًا تاريخيًا أثر بشكل كبير في ترسيخ الحرية والسلام في العالم أجمع.
وشدد نو غوان تشول على أن "الجيش الشعبي الكوري سيواصل بلا تردد دعم الجيش الروسي"، معبّرًا عن ثقته في أن روسيا ستحقق النصر مجددًا، ومشيدًا بعلاقات الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا، والتي وصفها بأنها "لا تقهر وتنبض بالحيوية"، بفضل جهود قيادتي البلدين.
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