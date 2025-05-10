https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-أكد-مراراً-أنه-مستعد-للاتصال-مع-أي-رئيس-دولة-1100377997.html
الكرملين: بوتين أكد مراراً أنه مستعد للاتصال مع أي رئيس دولة
الكرملين: بوتين أكد مراراً أنه مستعد للاتصال مع أي رئيس دولة
سبوتنيك عربي
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارًا استعداده للتواصل مع أي زعيم. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T14:10+0000
2025-05-10T14:10+0000
2025-05-10T14:10+0000
روسيا
العالم
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وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، أنه: "أكد فلاديمير بوتين مرارًا استعداده للتواصل مع أي زعيم".وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه من الصعب للغاية عزل دولة مثل روسيا، لأنها تشكل جزءا كبيرا جدا من العالم، روسيا تطور علاقاتها بنشاط كبير مع عدد كبير من الدول، في جميع المجالات التي يُوجد فيها اهتمام بالتعاون مع بلدنا، وسنواصل ذلك".ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مثمرة للغاية مع قادة أجانب على هامش احتفالات يوم النصر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثات وصفت بالمثمرة والمميزة مع العديد من القادة الأجانب على هامش الاحتفالات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-وفيتنام-تربطهما-صداقة-طويلة-تعود-إلى-الحرب-العالمية-الثانية---1100373358.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين أكد مراراً أنه مستعد للاتصال مع أي رئيس دولة
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارًا استعداده للتواصل مع أي زعيم.
وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، أنه: "أكد فلاديمير بوتين مرارًا استعداده للتواصل مع أي زعيم".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن عزل دولة مثل روسيا صعب للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه من الصعب للغاية عزل دولة مثل روسيا، لأنها تشكل جزءا كبيرا جدا من العالم، روسيا تطور علاقاتها بنشاط كبير مع عدد كبير من الدول، في جميع المجالات التي يُوجد فيها اهتمام بالتعاون مع بلدنا، وسنواصل ذلك".
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مثمرة للغاية مع قادة أجانب على هامش احتفالات يوم النصر.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "توافد علينا العديد من الدول للاحتفال بيوم النصر. وهذا أمر بالغ الأهمية من حيث الرمزية والمضمون، إذ جرت محادثات مثمرة للغاية على هامش هذه الاحتفالات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثات وصفت بالمثمرة والمميزة مع العديد من القادة الأجانب على هامش الاحتفالات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.