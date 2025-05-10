تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250510/تقارب-عسكري-بين-مصر-وتركيا-في-أعقاب-لقاء-رئيسي-أركان-الجيشين-1100368184.html
تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين
تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين
سبوتنيك عربي
تشهد العلاقات التركية المصرية في الآونة الأخيرة تقاربا على المستوى العسكري، حيث استقبل رئيس الأركان التركي متين غوراك، يوم الخميس الماضي، نظيره المصري أحمد... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T05:38+0000
2025-05-10T05:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
مصر
رصد عسكري
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096489895_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_743a1248f318bd0272bf55de5feca279.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن زيارة خليفة لتركيا جاءت تلبية لدعوة نظيره غوراك، الذي استقبله بمراسم عسكرية في مقر رئاسة الأركان بأنقرة، وبعد مراسم الاستقبال العسكرية، عقد الجانبان مباحثات مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.جاءت تلك الزيارة بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية السابق، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة العام الماضي، مثلت حقبة جديدة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين، بعدها كشفت وزارة الدفاع التركية عن توقعاتها بنمو العلاقات العسكرية والدفاعية مع مصر خلال الفترة المقبلة. ونقلت قناة "تي آر تي"، عن المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، قوله إن "رئيس الأركان المصري عسكر التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان متين غوراك"، وأشار أكتورك إلى أن رئيس الأركان المصري قام بزيارة بعض شركات الصناعات الدفاعية التركية، على هامش زيارته لأنقرة.وخلال زيارة العام الماضي، أفاد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بأن رئيس الأركان التركي متين غوراك، ناقش مع نظيره المصري أسامة عسكر في اجتماعهما في أنقرة التعاون الدفاعي بين البلدين وإنشاء مصانع للأسلحة في مصر.ظهرت ثمرة هذا التقارب بين البلدين حينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، أن القوات الخاصة التركية والمصرية أجرتا تدريبات مشتركة في العاصمة أنقرة.وذكرت الدفاع التركية في بيان لها على منصة "إكس"، أن التدريبات المصرية التركية جرت في الفترة ما بين 21 و29 أبريل/ نيسان الماضي.وقال الوزارة التركية في بيانها: "أقيمت في أنقرة تدريبات بمشاركة قيادتي القوات الخاصة التركية والمصرية في الفترة من 21 إلى 29 أبريل".وشملت التدريبات العسكرية بين تركيا ومصر "القتال في الأحياء المأهولة والقناصة والتدريب الطبي والقفز المظلي، وتمرينا يتعلق بالمروحيات من هجوم وإنزال وبالحبال والإخلاء الطبي وعمليات الاستطلاع الخاصة والمهام المحددة".وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.
https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html
https://sarabic.ae/20250417/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-رسالة-إسرائيلية-عن-طريق-مصر-وتركيا-إلى-طهران-قبل-تنفيذ-ضربتها-1099643257.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096489895_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6109b121ea6c8be896d8397b12ed5fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, مصر, رصد عسكري, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, مصر, رصد عسكري, الأخبار

تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين

05:38 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahقوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
تابعنا عبر
تشهد العلاقات التركية المصرية في الآونة الأخيرة تقاربا على المستوى العسكري، حيث استقبل رئيس الأركان التركي متين غوراك، يوم الخميس الماضي، نظيره المصري أحمد فتحي إبراهيم خليفة، في العاصمة أنقرة.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن زيارة خليفة لتركيا جاءت تلبية لدعوة نظيره غوراك، الذي استقبله بمراسم عسكرية في مقر رئاسة الأركان بأنقرة، وبعد مراسم الاستقبال العسكرية، عقد الجانبان مباحثات مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.
جاءت تلك الزيارة بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية السابق، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة العام الماضي، مثلت حقبة جديدة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين، بعدها كشفت وزارة الدفاع التركية عن توقعاتها بنمو العلاقات العسكرية والدفاعية مع مصر خلال الفترة المقبلة.
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
تركيا تعتزم تصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى سوريا يوميا
أمس, 12:22 GMT
ونقلت قناة "تي آر تي"، عن المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، قوله إن "رئيس الأركان المصري عسكر التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان متين غوراك"، وأشار أكتورك إلى أن رئيس الأركان المصري قام بزيارة بعض شركات الصناعات الدفاعية التركية، على هامش زيارته لأنقرة.
وخلال زيارة العام الماضي، أفاد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بأن رئيس الأركان التركي متين غوراك، ناقش مع نظيره المصري أسامة عسكر في اجتماعهما في أنقرة التعاون الدفاعي بين البلدين وإنشاء مصانع للأسلحة في مصر.
ظهرت ثمرة هذا التقارب بين البلدين حينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، أن القوات الخاصة التركية والمصرية أجرتا تدريبات مشتركة في العاصمة أنقرة.
وذكرت الدفاع التركية في بيان لها على منصة "إكس"، أن التدريبات المصرية التركية جرت في الفترة ما بين 21 و29 أبريل/ نيسان الماضي.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن رسالة إسرائيلية عن طريق مصر وتركيا إلى طهران قبل تنفيذ ضربتها العسكرية
17 أبريل, 13:36 GMT
وقال الوزارة التركية في بيانها: "أقيمت في أنقرة تدريبات بمشاركة قيادتي القوات الخاصة التركية والمصرية في الفترة من 21 إلى 29 أبريل".
وشملت التدريبات العسكرية بين تركيا ومصر "القتال في الأحياء المأهولة والقناصة والتدريب الطبي والقفز المظلي، وتمرينا يتعلق بالمروحيات من هجوم وإنزال وبالحبال والإخلاء الطبي وعمليات الاستطلاع الخاصة والمهام المحددة".
وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала