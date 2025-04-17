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https://sarabic.ae/20250417/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-رسالة-إسرائيلية-عن-طريق-مصر-وتركيا-إلى-طهران-قبل-تنفيذ-ضربتها-1099643257.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن رسالة إسرائيلية عن طريق مصر وتركيا إلى طهران قبل تنفيذ ضربتها العسكرية
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن رسالة إسرائيلية عن طريق مصر وتركيا إلى طهران قبل تنفيذ ضربتها العسكرية
سبوتنيك عربي
كشف قائد قوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، تفاصيل عملية "الوعد الصادق 1"، التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل، العام... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T13:36+0000
2025-04-17T13:36+0000
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وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال حاجي زاده، إن "إسرائيل توسلت إلى إيران، عن طريق تركيا ومصر، لعدم تنفيذ العملية العسكرية أو تنفيذ ضربة خفيفة فقط"، مشيرًا إلى أنه "في إحدى مراسلاتهم طلبوا منا عدم تنفيذ الوعد الصادق1 وفي المقابل سيقبلون بالتفاوض من أجل غزة".وأكد أن "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا في الحسابات بمهاجمة القنصلية الإيرانية، معتقدا أن إيران لن ترد، لكن رسالة المرشد علي خامنئي وخطابه بعد 12 يوما من هذه الجريمة كشفت عن عزم إيران على الرد".وأوضح حاجي زاده أن "هذه العملية أظهرت أن إيران لا تتردد في الدفاع عن مصالحها وسترد بحزم على أي عدوان"، مؤكدا أنها "أثبتت للعالم أيضاً شرعية موقف إيران ضد جرائم النظام الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم بنصف قطر طيران يزيد عن 1000 كيلومتر".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، الجنرال محمد نائیني، إن "عملیة "الوعد الصادق 1" ضد إسرائيل، کانت عملیة مشروعة تماما وجاءت بناء علی فقرة 51 من میثاق الأمم المتحدة وجسدت الإرادة الراسخة لإيران للرد بحزم علی إسرائيل المعتدية علی أمنها، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".وفي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250410/الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-وإسرائيل-عاجزتان-عن-إدراك-السبب-وراء-دقة-صواريخنا-1099428020.html
https://sarabic.ae/20250224/الحرس-الثوري-يهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضت-إيران-لهجوم-إسرائيلي-1098143103.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن رسالة إسرائيلية عن طريق مصر وتركيا إلى طهران قبل تنفيذ ضربتها العسكرية

13:36 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشف قائد قوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، تفاصيل عملية "الوعد الصادق 1"، التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل، العام الماضي.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال حاجي زاده، إن "إسرائيل توسلت إلى إيران، عن طريق تركيا ومصر، لعدم تنفيذ العملية العسكرية أو تنفيذ ضربة خفيفة فقط"، مشيرًا إلى أنه "في إحدى مراسلاتهم طلبوا منا عدم تنفيذ الوعد الصادق1 وفي المقابل سيقبلون بالتفاوض من أجل غزة".
وأكد أن "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا في الحسابات بمهاجمة القنصلية الإيرانية، معتقدا أن إيران لن ترد، لكن رسالة المرشد علي خامنئي وخطابه بعد 12 يوما من هذه الجريمة كشفت عن عزم إيران على الرد".
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا
10 أبريل, 19:25 GMT
وأوضح حاجي زاده أن "هذه العملية أظهرت أن إيران لا تتردد في الدفاع عن مصالحها وسترد بحزم على أي عدوان"، مؤكدا أنها "أثبتت للعالم أيضاً شرعية موقف إيران ضد جرائم النظام الصهيوني".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم بنصف قطر طيران يزيد عن 1000 كيلومتر".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، الجنرال محمد نائیني، إن "عملیة "الوعد الصادق 1" ضد إسرائيل، کانت عملیة مشروعة تماما وجاءت بناء علی فقرة 51 من میثاق الأمم المتحدة وجسدت الإرادة الراسخة لإيران للرد بحزم علی إسرائيل المعتدية علی أمنها، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.
وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
الحرس الثوري يهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي
24 فبراير, 21:35 GMT
وفي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.
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