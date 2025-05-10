https://sarabic.ae/20250510/لم-يصنعه-البشر-سلاح-صنع-قبل-80-ألف-عام-يثير-الحيرة-1100376211.html
"لم يصنعه البشر"... سلاح صنع قبل 80 ألف عام يثير الحيرة
"لم يصنعه البشر"... سلاح صنع قبل 80 ألف عام يثير الحيرة
سبوتنيك عربي
وجدت مجموعة من الباحثين أداة صيد اكتشفت في روسيا، يعود تاريخها إلى 80 ألف عام، هذا يعني أن الإنسان الحديث لا يمكن أن يكون قد صنع مثل هذه الأداة. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T13:16+0000
2025-05-10T13:16+0000
2025-05-10T13:16+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي، أنه "لم يغامر الإنسان العاقل بدخول أوروبا إلا قبل حوالي 45 ألف عام، لذا يرجح أن يكون إنسان نياندرتال (هومو نياندرتالينسيس) هو من استخدم الرمح في هذه الحالة".تم اكتشاف هذه الأداة وهي عبارة عن رمح مصنوع من أعظام في ورقة بحثية جديدة أجراها فريق بقيادة عالم الآثار ليوبوف غولوفانوفا من مختبر ما قبل التاريخ في روسيار.يوضح الباحثون: "تشير العينة... إلى أن بعض مجموعات إنسان نياندرتال من أواخر العصر الحجري القديم الأوسط في أوروبا قد بدأت بتطوير أسلحة صيد ذات رؤوس عظمية".ووفقا للباحثين "لقد صنعوا هذا الاختراع بشكل مستقل ودون تأثير من البشر المعاصرين في أوائل العصر الحجري القديم الأعلى الذين بدأوا في الوصول إلى القارة بعد ذلك بكثير".ينضم رأس الرمح إلى بعض الاكتشافات الحديثة الأخرى التي تظهر أن إنسان نياندرتال قد طور تقنيات خاصة بالعمل بالعظام، مثل الكشط والقطع المسطح. وتشمل هذه الاكتشافات مخبأ لأدوات عظمية عمرها 50,000 عام من سيبيريا، وأدوات لتليين الجلود عمرها 40,000 عام من أوروبا.عثر في إيطاليا أيضا على أدوات عظمية يعود تاريخها إلى 400,000 عام. يصادف هذا التاريخ تقريبا ظهور إنسان نياندرتال لأول مرة، لذا من المحتمل أن هذه التقنية كانت موجودة حتى قبله.قد تعزى ندرة أدوات إنسان نياندرتال العظمية، مقارنة بالأدوات الحجرية، إلى التحلل مع مرور الوقت، دون وجود ظروف بيئية محددة للحفاظ عليها.يرجح أن كهف ميزمايسكايا، حيث عثر على رأس الرمح بين مجموعة متنوعة من بقايا الحيوانات والأدوات الحجرية وآثار نار المخيم، قد وفر الظروف اللازمة للحفاظ على العظم على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20250510/نجم-يحطم-عظما-مجريا-في-الفضاء-مشهد-يجسد-سرعة-لا-توصف-فيديو-1100375711.html
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علوم
"لم يصنعه البشر"... سلاح صنع قبل 80 ألف عام يثير الحيرة
وجدت مجموعة من الباحثين أداة صيد اكتشفت في روسيا، يعود تاريخها إلى 80 ألف عام، هذا يعني أن الإنسان الحديث لا يمكن أن يكون قد صنع مثل هذه الأداة.
ووفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي، أنه "لم يغامر الإنسان العاقل بدخول أوروبا إلا قبل حوالي 45 ألف عام، لذا يرجح أن يكون إنسان نياندرتال (هومو نياندرتالينسيس) هو من استخدم الرمح في هذه الحالة".
على الرغم من ندرة الأمثلة، يبدو أن القدماء قد طوروا تقنياتهم إلى ما يتجاوز الأدوات الحجرية، مستخدمين تقنيات كانت تُنسب، حتى وقت قريب، إلى جنسنا البشري فقط.
تم اكتشاف هذه الأداة
وهي عبارة عن رمح مصنوع من أعظام في ورقة بحثية جديدة أجراها فريق بقيادة عالم الآثار ليوبوف غولوفانوفا من مختبر ما قبل التاريخ في روسيار.
يوضح الباحثون: "تشير العينة... إلى أن بعض مجموعات إنسان نياندرتال من أواخر العصر الحجري القديم الأوسط في أوروبا قد بدأت بتطوير أسلحة صيد ذات رؤوس عظمية".
ووفقا للباحثين "لقد صنعوا هذا الاختراع بشكل مستقل ودون تأثير من البشر المعاصرين في أوائل العصر الحجري القديم الأعلى الذين بدأوا في الوصول إلى القارة بعد ذلك بكثير".
ينضم رأس الرمح إلى بعض الاكتشافات الحديثة الأخرى التي تظهر أن إنسان نياندرتال قد طور تقنيات خاصة بالعمل بالعظام، مثل الكشط والقطع المسطح. وتشمل هذه الاكتشافات مخبأ لأدوات عظمية عمرها 50,000 عام من سيبيريا، وأدوات لتليين الجلود عمرها 40,000 عام من أوروبا.
عثر في إيطاليا أيضا على أدوات عظمية يعود تاريخها إلى 400,000 عام. يصادف هذا التاريخ تقريبا ظهور إنسان نياندرتال لأول مرة، لذا من المحتمل أن هذه التقنية كانت موجودة حتى قبله.
لكن مستوى مهارة صنع هذه الأدوات العظمية المبكرة جدا ليس بمستوى مهارة تلك التي عثر عليها في أوروبا بعد وصول الإنسان الحديث، وفقًا لما ذكرته غولوفانوفا وفريقها.
قد تعزى ندرة أدوات إنسان نياندرتال العظمية، مقارنة بالأدوات الحجرية، إلى التحلل مع مرور الوقت، دون وجود ظروف بيئية محددة للحفاظ عليها.
يرجح أن كهف ميزمايسكايا، حيث عثر على رأس الرمح بين مجموعة متنوعة من بقايا الحيوانات والأدوات الحجرية وآثار نار المخيم، قد وفر الظروف اللازمة للحفاظ على العظم على المدى الطويل.